HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Fiscal Tomás Aladino Gálvez se zurra en la masacre | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Líder awajún denuncia retiro de profesionales del Centro de Emergencia Mujer Amazonas en medio de abusos sexuales contra niñas en colegios

Durante el 2025, 628 docentes y trabajadores administrativos fueron retirados por estar vinculados a delitos de violencia sexual. Frente a esa situación, en la localidad de Cóndor Canqui, al menos 10 psicólogos y abogados del CEM Amazonas, que apoyaban a víctimas de estos abusos, fueron retirados por el Gobierno.

Líder awajún denuncia retiro de profesionales del Centro de Emergencia Mujer Amazonas en medio de abusos sexuales contra niñas en colegios
Líder awajún denuncia retiro de profesionales del Centro de Emergencia Mujer Amazonas en medio de abusos sexuales contra niñas en colegios | Foto: composición LR/Difusión.

La líder awajún Rosemary Pioc denunció públicamente el retiro de profesionales del Centro de Emergencia Mujer (CEM) en Amazonas, en un contexto marcado por la persistencia de abusos sexuales contra niñas. En declaraciones al programa Fuerte y Claro de La República, advirtió que al menos 10 psicólogos y abogados que apoyaban a las comunidades de la localidad de Cóndor Canqui fueron separados recientemente por el Estado, pese a que la zona registra un alto índice de violencia y requiere atención permanente.

Según señaló, los casos de abuso "son de todos los días" y debido al retiro de los especialistas, muchas niñas no han recibido la atención oportuna. Incluso, algunas que llegaron con lesiones no pudieron ser asistidas, debido a la ausencia de un médico legista.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Además, cuestionó que estas medidas se adopten mientras continúan registrándose graves denuncias, algunas ocurridas en el ámbito escolar, y alertó que la falta de personal está paralizando procesos y dejando casos impunes.

“El índice de violencia es altísimo y se requiere la participación de estos profesionales en la provincia. Es lamentable que ya no se esté contratando. Incluso traductores también los han retirado. Ayer han violado a una niña de 10 y 5 años. Hemos pedido el apoyo del CEM. . Hace 5 días han violado también. Si retiran a todos esos profesionales, ¿con quién vamos a trabajar?”, expresó.

Pioc también denunció lentitud en los procesos y afirmó que muchos casos quedan impunes. “Se requiere de muchas especialistas mujeres en el territorio porque los varones entre ellos se ayudan. Necesitamos psicólogas, abogadas, fiscales, juezas porque los que están entre ellos se ayudan. Hoy, tenemos conocimiento de que han designado a un director de la UGEL que ha tenido problemas”, agregó.

PUEDES VER: Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025: al menos 12 denuncias al día en los CEM

lr.pe

628 docentes y personal administrativo retirados por violencia sexual en 2025

Durante el 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) retiró a 690 docentes y administrativos condenados o procesados por delitos graves. La mayoría de casos estuvieron vinculados a violencia sexual en colegios, donde se sancionó a 540 profesores y 88 profesionales del área administrativa.

Otros maestros fueron expulsados por estar vinculados a trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo, proposiciones sexuales a niños y adolescentes mediante medios tecnológicos, secuestro y violación de la intimidad mediante la difusión de contenido sexual. La situación dio como resultado 69 educadores y 24 administrativos sentenciados, mientras 597 se encuentran investigados judicialmente.

La salida de especialistas que solían colaborar con víctimas de abusos sorprendió a Piac frente a la cantidad de sanciones efectuadas en los centros educativos. "Ahora que ya se está haciendo justicia, ¿por qué retirar a todos estos profesionales cuando la zona es vulnerable y necesita de quienes estaban haciendo su trabajo en el territorio?", cuestionó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Familiares de mujer agredida por su expareja en Barrios Altos organizan pollada profondos: "No llegamos a cubrir las recetas que dan a diario"

Familiares de mujer agredida por su expareja en Barrios Altos organizan pollada profondos: "No llegamos a cubrir las recetas que dan a diario"

LEER MÁS
Intento de feminicidio en Barrios Altos: madre de familia lucha por su vida en UCI tras ser atacada con fuego por su pareja

Intento de feminicidio en Barrios Altos: madre de familia lucha por su vida en UCI tras ser atacada con fuego por su pareja

LEER MÁS
Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, denuncia agresión física y psicológica por parte de su expareja: "No es la primera vez"

Lidia Barbachan, Miss Arequipa 2025, denuncia agresión física y psicológica por parte de su expareja: "No es la primera vez"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

LEER MÁS
Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

¿'Spring Fever' está en Netflix?: dónde ver online gratis el k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

'Mi ídolo' capítulos 5 y 6 en español latino completo: a qué hora salen y dónde ver el k-drama

Sociedad

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

¿Mi hijo puede ingresar a inicial si cumple 3 años hasta el 31 de marzo? Esto responde el Minedu sobre el Año escolar 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025