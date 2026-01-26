HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí en problemas: amigo del tío Jhonny consiguió contrato con Palacio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 27 y 28 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Los horarios de corte de agua por limpieza de reservorios varían según el sector, por lo que Sedapal pide a los vecinos estar atentos a las fechas para evitar inconvenientes.

Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorios este 27 y 28 de enero, por lo que cuatro distritos tendrán cortes de agua.
Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorios este 27 y 28 de enero, por lo que cuatro distritos tendrán cortes de agua. | Foto: La República

¡A tomar precauciones! Sedapal informó que realizará un corte temporal del servicio de agua potable en cuatro distritos de Lima Metropolitana, como parte de trabajos programados en la red. La medida se aplicará entre el 27 y 28 de enero, por lo que se recomienda a los vecinos revisar el horario establecido, según su distrito.

De acuerdo con la entidad, esta suspensión se debe a limpieza de los reservorios en distintos puntos de la capital, lo que generará que distritos como Lurigancho, Carabayllo, Comas y San Antonio de Huarochirí, no cuenten con el líquido elemento hasta por 12 horas continuas.

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Zonas afectadas por el corte de agua el martes 27 de enero

Cabe mencionar que la interrupción del servicio se desarrollará en dos jornadas consecutivas, con diferentes áreas involucradas en cada fecha. Este martes 27, los siguientes sectores no contaran con el suministro de agua:

Lurigancho (Sector 130)

Zonas: Asoc. Nueva Vida de Cajamarquilla, Asoc. Porcino Saracoto Alto, Asoc. Pro. Viv. La Nueva Aurora de Saracoto ECNC, Asoc. Propietarios Flor de las Magnolias, Asoc. Sol de Cajamarquilla ECNC, Asoc. Villa Florida de Cajamarquilla.

Horario: Desde las 12:00 m. hasta las 11:50 p.m.

Carabayllo (Sector 351)

Zonas: A.H. Las Delicias, A.H. El Palomar, A.H. Los Rosales, Asoc. Viv. Fam. Villa del Carmen Santa Ana de Carabayllo, Asoc. Prop. Villa El Carmen de Carabayllo, Asoc. Viv. Los ángeles del Naranjal, Asoc. Viv. Villa El Carmen, Asoc. Fundo Villa Santa Rosa, Urb. Bello Horizonte, A.H. Belén, A.H. Bello Horizonte II y III etapa, A.H. Las Casuarinas, A.H. Las Lomas de San Felipe, A.H. 1° de Noviembre Ampliación, A.H. 1° de Noviembre, A.H. La Primavera, A.H. Vista Hermosa, Asoc. de Viv. Los ángeles del Naranjal.

Horario: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

Cuatro distritos se verán afectados por el corte de agua este 27 y 28 de enero. Foto: Andina

Cuatro distritos se verán afectados por el corte de agua este 27 y 28 de enero. Foto: Andina

Comas (Sector 346)

Zonas: A.H. San Juan Bautista, APV. Cabo Linares Rojas, U. Pop. Ciudad de Lima, Urb. Alameda del Pinar 1ra etapa, Urb. El álamo, Urb. El Pinar Parcela C - II etapa, Urb. El Pinar.

Horario: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

San Antonio de Huarochirí (Sector 133)

Zonas: Asoc. Unión Progreso Cajamarquilla-ECNC, A.H. Alto Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, A.H. Paraíso de Cajamarquilla-ECNC, Agru. Señor de Huanca-ECNC, Asoc. 13 de Diciembre de Cajamarquilla, Asoc. 28 de Noviembre de Cajamarquilla-ECNC, Asoc. El Mirador de Cajamarquilla-ECNC, Asoc. Poses. del Cerro San Martín de Porres.

Horario: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Zonas afectadas por el corte de agua el miércoles 28 de enero

Este miércoles 28, los siguientes sectores no contarán con el suministro de agua:

Comas (Sector 346)

Zonas: Urb. Industrial Pro, Urb. El Pinar, Urb. Pro 7ma y 9na etapa, Urb. Pro Industrial 2da y 3ra etapa, Urb. Pro Industrial 6to sector, Urb. Pro Lima 3ra etapa, Urb. Pueblo de Infantas, A.H. Francisco Bolognesi, A.H. Los Claveles de Pro, A.H. Ex Fundo San José Pro Industrial, Asoc. Cercado Fundo Chacra Cerro, Asoc. Prop. Condominio Gena, Urb. El álamo, Urb. Ex Fundo Chacra Cerro, Urb. Los Huertos de Pro.

Horario: Desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

San Antonio de Huarochirí (Sector 131)

Zonas: Asoc. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 – ECNC, A.H. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08 – ECNC, Av. 16 de Mayo, Av. Basilio Auqui N°2.

Horario: Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Lurigancho (Sector 132)

Zonas: Coop. Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna, A.H. Violeta Correa de Belaúnde, A.H. Huerta La Campiña de Cajamarquilla sector B.

Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

