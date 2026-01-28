Rescatan a menor de edad y 12 mujeres explotadas en falso sauna en Pueblo Libre: Policía detiene a nueve implicados | Foto: composición LR/Latina.

Rescatan a menor de edad y 12 mujeres explotadas en falso sauna en Pueblo Libre: Policía detiene a nueve implicados | Foto: composición LR/Latina.

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino un local que operaba bajo la fachada de un sauna spa en la avenida La Marina, en Pueblo Libre, tras confirmar que funcionaba como un centro de explotación sexual. En el operativo fueron rescatadas una menor de edad y 12 mujeres peruanas y extranjeras, quienes habrían sido captadas con falsas promesas de trabajo por la organización criminal Los Explotadores de Monterey.

La intervención permitió, además, la detención de nueve personas, entre ellas el propietario del establecimiento, identificado como Teófilo Leoncio Apeña Cano, alias ‘Teo’, quien registra investigaciones previas por trata de personas y dos carpetas fiscales abiertas.

A pesar de que el recinto había sido intervenido en 2023 y 2025, funcionaba con normalidad. Tras las diligencias, la municipalidad del distrito clausuró el espacio. El coronel PNP José Flores, jefe de la división de investigación de trata de personas, comunicó que dentro del inmueble se encontraron varias habitaciones acondicionadas con sillones, camas, paredes rojas y televisores encendidos.

“Alias ‘Teo’ cuenta con dos extranjeros venezolanos. Ellos son los que se encargan de captar a las personas, las traen a Lima y, con engaños de trabajo, las introducen para explotarlas sexualmente”, refirió.

Asimismo, durante la intervención, los agentes encontraron profilácticos, cuadernos de registro de atenciones y elementos que servirán como pruebas en las investigaciones.

Red de trata en San Juan de Lurigancho e Independencia

Días antes, una madre venezolana escapó con su hija de sus captores en San Juan de Lurigancho, luego de vivir cuatro años explotada por una facción del ‘Tren de Aragua’. Tras denunciar el hecho, la PNP logró desarticular a la organización criminal dedicada a la trata de personas.

La red era liderada por la venezolana Cristina Burgos Burgos y su pareja Juan de Jesús Estula Sierralta, quienes usaban a los hijos de las víctimas para vigilarlas y obligarlas a cumplir sus pedidos. El operativo permitió liberar a más de 50 mujeres sometidas por la banda que operaba en Lima y a los menores de las agraviadas, algunos de los cuales estaban encerrados en una vivienda en San Miguel.

