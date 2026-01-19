HOYSuscripcion LR Focus

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

El hombre reveló que lo amenazaron de muerte si no bajaba del carro que está valorizado en US$23.000. Además, afirma que no recibe ayuda de las autoridades.

El hombre reveló que vecinos de la zona no le brindaron ayuda para acceder a las cámaras de seguridad.
El hombre reveló que vecinos de la zona no le brindaron ayuda para acceder a las cámaras de seguridad. | Foto: composición LR/ Latina

Un ataque armado tuvo lugar en el distrito de Carabayllo el pasado 18 de enero a altas horas de la noche. La víctima, Romel Arciano, sufrió el robo de su herramienta de trabajo: un carro que usaba para ofrecer servicio de taxi y que recientemente había comprado.

El sujeto reveló que estaba estacionado afuera del trabajo de su esposa para esperarla y poder llevarla a casa cuando fue intervenido por los hampones.

Ataque contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo: hecho quedó registrado en video

Hombre sufre robo de su auto nuevo y reclama no recibir ayuda de las autoridades

Cámaras de seguridad de la zona pudieron mostrar el accionar de los ladrones durante el robo. Mientras que el vehículo de Romel se encontraba al lado de la acera, otro carro negro se acercaba lentamente hasta pasarlo unos cuantos centímetros.

Al cerrarle el paso a Arciano, descendieron del vehículo y caminaron rápidamente hacia el taxista. Con un arma le apuntaron directamente en la cabeza y le ordenaron que bajara del carro. Romel se alejó de su auto con las manos levantadas, sin oponer resistencia, por temor a perder la vida. "Yo tengo dos hijas menores y pensé en ellas primero", mencionó.

Romel Arciano no dio resistencia durante el robo por temor a su vida. Foto: Latina

Dos de los delincuentes se subieron al vehículo y, mientras aún tenían el arma en dirección a la víctima, huyeron junto con sus cómplices que viajaban en la otra movilidad.

"No he recibido ayuda de la municipalidad y de parte de la PNP; lamentablemente me dicen que voy a tener que esperar a que hagan el trabajo, pero la Policía no hace el trabajo; uno mismo debe buscar la manera de movilizarse para ver las cámaras", reveló Arciano para Latina.

El agraviado continúa la búsqueda del auto que había comprado recién hace seis meses y que estaría valorizado en US$23.000. Romel menciona que no ha recibido mensajes por rescate del coche y que la Diprove de Lima Norte aún no recibe el caso.

