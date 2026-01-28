Erick Moreno, alias el 'Monstruo', llega a Perú EN VIVO: últimas noticias de la extradición desde Paraguay

Erick Moreno Hernández llegará con un fuerte contingente policial a fin de evitar imprevistos durante su traslado | Composición LR | Difusión

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', finalmente llegará al Perú este miércoles 28 de enero, tras la aprobación de su extradición y en el marco de un operativo coordinado entre la policía paraguaya y peruana. El traslado de uno de los criminales más buscados de nuestro país se realizará bajo estrictas medidas de seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía del Perú, el regreso del 'Monstruo' involucra custodia policial permanente, controles migratorios y escalas técnicas definidas previamente, con el fin de evitar imprevistos. Incluso, el contingente policial estará presente desde su salida del centro penitenciario paraguayo. La entrega de Erick Moreno es el resultado de un trabajo conjunto entre el sistema judicial, la PNP y la diplomacia entre ambos países.

El regreso del 'Monstruo' EN VIVO 10:32 Suspenden vuelos de Arequipa El Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa, suspendió sus operaciones aéreas debido a las adversas condiciones climáticas, con cielo nublado y lluvias persistentes durante el día, lo que llevó a varias aerolíneas a cancelar vuelos. Esta situación ha generado preocupación sobre la ruta aérea prevista para la llegada al Perú de Erick Moreno, alias ‘el Monstruo’. Ante este escenario, las autoridades deberán replantear el punto de aterrizaje del traslado, evaluando aeropuertos alternos como Tacna o Juliaca. No obstante, este último presenta una alta afluencia de pasajeros por la cercanía de las celebraciones de carnavales, lo que podría complicar las labores de seguridad y logística. 09:57 Interpol Paraguay brinda detalles de la extradición de el 'Monstruo' El jefe de Interpol Paraguay, Julio Maldonado, informó que la extradición de Erick Moreno Hernández se realizó sin contratiempos gracias a la coordinación entre las autoridades policiales y judiciales. Detalló que el procedimiento incluyó su extracción de la penitenciaría, una revisión médica a cargo del forense del Poder Judicial y su posterior traslado a la Fuerza Aérea. “Todo el procedimiento, desde la extracción hasta el traslado, se realizó sin inconvenientes”, afirmó. Maldonado confirmó que la extradición responde a delitos graves, entre ellos secuestro, asociación criminal y homicidios cometidos en Lima y otros países. Precisó además que Moreno permaneció recluido en una celda de máxima seguridad y sin contacto con otros internos durante su estadía en la penitenciaría. “Escuché comentarios sobre un posible intento de fuga, pero la cantidad y especialización del personal permitió garantizar el resultado”, subrayó. 09:33 El 'Monstruo', acusado de secuestro y extorsión Alias el 'Monstruo' es señalado como presunto responsable del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, ocurrido en mayo de 2025 en el distrito limeño de Los Olivos, así como de diversos casos de extorsión contra transportistas y comerciantes en Lima. La Policía Nacional lo identifica como cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, dedicada a secuestros, cobros extorsivos y amenazas. 08:36 Captura en Paraguay de alias el 'Monstruo' La captura de Erick Moreno Hernández se produjo el 24 de septiembre de 2025 en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo, en Paraguay, como resultado de un trabajo coordinado entre la División contra el Crimen Organizado de la Dirincri y la Dirección de Crimen Organizado de la Policía paraguaya. Al día siguiente se realizaron las audiencias de identificación e instrucción, en las que se le notificó formalmente los tres pedidos de extradición formulados por la justicia peruana. El proceso de extradición avanzó luego de que, el 17 de diciembre de 2025, se confirmara que el detenido se encontraba apto para ser entregado al Perú, a solicitud del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte. Como parte de las coordinaciones finales, un equipo del Ministerio Público peruano, integrado por fiscales especializados y un médico legista, se desplazó a Paraguay para participar en las diligencias correspondientes. 07:55 ¿Cuál es la ruta de extradición que cumplirá el 'Monstruo' antes de llegar a Lima? El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, explicó que el traslado se realizará a bordo de un avión Antonov de la PNP y contemplará escalas técnicas previamente coordinadas. Detalló que la aeronave hará una primera parada en Cochabamba, Bolivia, y luego en Arequipa, donde se efectuará el abastecimiento de combustible, la revisión de la nave y un reconocimiento médico legal al extraditado. Tras estas diligencias, el vuelo continuará su ruta final hacia Lima alrededor de las 6 p.m. 07:45 Las primeras fotos de la extradición desde Paraguay Alias “El Monstruo” ya se encuentra bajo custodia de las autoridades peruanas, que realizaron las gestiones finales para su traslado desde la Penitenciaría de Emboscada al Perú. Foto: Agenda Paraguay 07:36 ¿A qué hora llegará alias el 'Monstruo' al Perú? El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que el traslado aéreo incluye escalas técnicas en Cochabamba, Bolivia, y en Arequipa, donde se realizarán labores de abastecimiento, revisión de la aeronave y un reconocimiento médico legal al extraditado. Según precisó, la llegada de alias el 'Monstruo' a Lima está prevista alrededor de las 6:00 p. m. 07:34 Así fue la entrega de el 'Monstruo' al Interpol Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo” y cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, es extraditado al Perú este miércoles 28 de enero de 2026. El detenido, capturado en septiembre de 2025, es trasladado en un vuelo policial bajo estrictas medidas de seguridad para afrontar procesos por homicidio, secuestro y extorsión. Video: Agencia Paraguay 07:16 Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol El Ministerio de Justicia de Paraguay informó que este lunes, a las 6:00 a. m. (4:00 a. m. en Perú), se ejecutó la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien permanecía recluido en el penal Martín Mendoza. El interno fue entregado a Interpol en un operativo de alta seguridad, realizado con coordinación interinstitucional y conforme a la orden judicial vigente. 23:10 Alcalde de Tarata denuncia olvido del Estado Ellcalde de Tarata cuestionó que todos los presos del penal de Challapalca tengan todos los servicios básicos, mientras la población de la provincia no cuenta con necesidades como luz y agua de manera permanente. 22:02 Alcalde de Tarata preocupado por llegada del 'Monstruo' Kenny Mendendez, alcalde de Tarata, en Tacna, señaló que la llegada del ‘Monstruo’ al penal de Challapalca pondrá en zozobra a la región, debido a que, según señaló, atraerá a sus “compinches”, quienes atentarían contra la tranquilidad de la ciudad. “Ya tenemos presos de alta peligrosidad. Vienen sus compinches, se instalan en Tacna, fomentan los crímenes. Los penales son una coladera”, refirió. 20:56 El 'Monstruo' habría pensado en autolesionarse para fugar Según María Horna, periodista en Paraguay, el ‘Monstruo’ habría planeado autolesionarse para que, al llegar al Perú, sea trasladado a un centro de salud, donde sus cómplices —que aún se encuentran en libertad en el país— intentarían rescatarlo. 19:46 Erick Moreno intentó rearmar su organización Según la Policía, el delincuente más buscado del país se habría comunicado desde prisión paraguaya con su mano derecha, Jeff Hidalgo Infante, alias ‘Cachete’, con el objetivo de reclutar nuevos integrantes en el extranjero y reactivar la organización. “Se está volviendo a reagrupar. Hay una cantidad de soldados que están en el aire y simplemente él llama y se van a volver a reagrupar”, señaló Francisco Rivadeneyra, exintegrante de la Brigada Especial contra la Criminalidad (BRECC) de Lima Norte. 19:43 José Jerí seguirá la llegada del 'Monstruo' Óscar Fernández, ministro de Trabajo, aseguró que el presidente José Jerí se mantiene a la expectativa de la llegada del 'Monstruo'. "Es un tema del Ministerio de Justicia. Es un hecho importante para que sea sancionado como debe ser. El presidente estará pendiente", sostuvo para canal N. 19:04 Protocolos para el traslado del 'Monstruo' Cuando Erick Moreno Hernández se encuentre en el Perú, deberá seguir una serie de protocolos: - Será conducido a un juez de investigación preparatoria o de garantias. - Pasará la audiencia de control y acusación, donde el juez lo identificará con nombre, apellido, huellas digitales y preguntas de rigor. - Reconocimiento médico legal. - Será puesto a disposición del INPE, para que se decidan a qué centro penitenciario irá a cumplir condena. 18:58 Lo que enfrentará alias el 'Monstruo' El proceso penal que enfrentará Erick Moreno en el Perú tendrá límites legales, debiso al principio de reciprocidad vigentes en los acuerdos internacionales de extradición. De acuerdo con el abogado penalista, Vladimir Padilla, la justicia peruana no podría imponer una sanción mayor que la contemplada en el país que concede la extradición: Paraguay. "Si lo extraditan, no puedes aplicar esa pena si no existe en su legislación”, indicó en conversación con RPP. Por ello, Moreno será juzgado por los delitos de secuestro y organización criminal, robo agravado y extorsión. 18:51 Sería enviado a Challapalca El general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, informó que Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', será encarcelado en el penal de alta peligrosidad de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, en la región de Tacna, tras su extradición desde Paraguay. La llegada del líder de los Injertos del Cono Norte está prevista para este 28 de enero, según informó la Fiscalía.



Las autoridades han declarado que el operativo de traslado del 'Monstruo' cuenta con un plan estratégico reservado y una coordinación transnacional. Por ello, Revoredo aseguró que cuando Moreno llegue al país, será trasladado directamente al penal. "Este irrecuperable no tiene espacio. Se irá directamente a Challapalca, donde la sociedad lo olvidará de por vida", precisó la autoridad.

