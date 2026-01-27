Postulantes de Beca 18 reclaman por demoras de resultado y exigen publicación de calificaciones

Postulantes de Beca 18 exigen la publicación de resultados, ya que se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a su ingreso universitario. | Difusión | Composición LR

La publicación de la lista de preseleccionados de Beca 18 continúa sin fecha definida, pese a que inicialmente estaba prevista para el 22 de diciembre. La falta de comunicación oficial y la proximidad del cierre de inscripciones universitarias han generado malestar e preocupación entre miles de postulantes.

Tales son los casos de Leonel Alessandro Soles Mori y José Miguel Casani Huamán, ambos postulantes de Beca 18, quienes señalaron a La República que desde diciembre las autoridades han dado versiones contradictorias sobre el retraso. “Primero dijeron que la lista saldría en enero para asegurar mayor presupuesto, pero ahora ya casi termina el mes y no hay ningún pronunciamiento”, indicó.

Representantes del RENAJUV sostuvieron reuniones con Minedu y MEF

Según explicó, representantes de Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV), grupo al que pertenece Leonel Soles, sostuvieron reuniones con el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se les informó que las nuevas becas no fueron priorizadas en el presupuesto anual. El MEF precisó que cerca del 70 % del presupuesto del Minedu fue destinado al pago de docentes, dejando las nuevas becas en un segundo bloque sin financiamiento asegurado.

“El problema es que se lanzó una convocatoria masiva sin contar con presupuesto confirmado. El año pasado postularon alrededor de 60 mil jóvenes, pero esta vez fueron cerca de 98 mil. Eso es una falta de responsabilidad”, sostuvo Leonel.

RENAJUV ha participado en al menos tres acciones formales: una reunión en la Comisión de Presupuesto del Congreso el 11 de diciembre, una protesta pacífica en el Ministerio de Educación y una reunión directa en el Ministerio de Economía. No obstante, hasta el momento no han recibido una respuesta concreta. “La falta de resultados está afectando directamente a los jóvenes, porque universidades como la PUCP o Cayetano cierran inscripciones en febrero. Muchos somos el principal sustento económico de nuestras familias y solo queremos estudiar”, afirmó.

Leonel, natural del distrito de Los Olivos, pidió a las autoridades que publiquen los resultados lo antes posible y actúen con transparencia frente a miles de jóvenes que depositaron su confianza en el programa.

Por su parte, Casani criticó que el propio Estado se comprometió públicamente a otorgar 20 mil becas, que incluyen 10 mil becas generales y 8 mil de permanencia, promesa reafirmada tanto por el Gobierno de Dina Boluarte como por el presidente del Consejo de Ministros. En total, alrededor de 98 mil jóvenes rindieron el examen a nivel nacional con la expectativa de acceder a estos beneficios.

Casani cuestiona que se alegue falta de presupuesto para educación, mientras —afirman— sí se aprueban recursos para otros fines, como incrementos salariales y beneficios para autoridades políticas. “No es posible que no haya presupuesto para la educación de los jóvenes que formarán el futuro del país”, señalaron.

Exigieron al MEF y al Minedu que cumplan con los compromisos asumidos, informen con transparencia sobre el estado del proceso y publiquen cuanto antes los resultados, ya que muchos jóvenes se encuentran en una situación de incertidumbre que los obliga a postergar estudios o abandonar su formación académica.

