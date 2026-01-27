HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Analizamos las encuestas + José Jerí y las elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Postulantes de Beca 18 reclaman por demoras de resultado y exigen publicación de calificaciones

Estudiantes exigen transparencia y urgencia en la publicación de resultados. Muchos deben decidir sobre sus inscripciones universitarias en febrero, enfrentando incertidumbre por el futuro académico.

Postulantes de Beca 18 exigen la publicación de resultados, ya que se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a su ingreso universitario.
Postulantes de Beca 18 exigen la publicación de resultados, ya que se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a su ingreso universitario. | Difusión | Composición LR

La publicación de la lista de preseleccionados de Beca 18 continúa sin fecha definida, pese a que inicialmente estaba prevista para el 22 de diciembre. La falta de comunicación oficial y la proximidad del cierre de inscripciones universitarias han generado malestar e preocupación entre miles de postulantes.

Tales son los casos de Leonel Alessandro Soles Mori y José Miguel Casani Huamán, ambos postulantes de Beca 18, quienes señalaron a La República que desde diciembre las autoridades han dado versiones contradictorias sobre el retraso. “Primero dijeron que la lista saldría en enero para asegurar mayor presupuesto, pero ahora ya casi termina el mes y no hay ningún pronunciamiento”, indicó.

TE RECOMENDAMOS

JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

lr.pe

Representantes del RENAJUV sostuvieron reuniones con Minedu y MEF

Según explicó, representantes de Red Nacional de Juventudes del Perú (RENAJUV), grupo al que pertenece Leonel Soles, sostuvieron reuniones con el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se les informó que las nuevas becas no fueron priorizadas en el presupuesto anual. El MEF precisó que cerca del 70 % del presupuesto del Minedu fue destinado al pago de docentes, dejando las nuevas becas en un segundo bloque sin financiamiento asegurado.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“El problema es que se lanzó una convocatoria masiva sin contar con presupuesto confirmado. El año pasado postularon alrededor de 60 mil jóvenes, pero esta vez fueron cerca de 98 mil. Eso es una falta de responsabilidad”, sostuvo Leonel.

RENAJUV ha participado en al menos tres acciones formales: una reunión en la Comisión de Presupuesto del Congreso el 11 de diciembre, una protesta pacífica en el Ministerio de Educación y una reunión directa en el Ministerio de Economía. No obstante, hasta el momento no han recibido una respuesta concreta. “La falta de resultados está afectando directamente a los jóvenes, porque universidades como la PUCP o Cayetano cierran inscripciones en febrero. Muchos somos el principal sustento económico de nuestras familias y solo queremos estudiar”, afirmó.

PUEDES VER: Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

lr.pe

Leonel, natural del distrito de Los Olivos, pidió a las autoridades que publiquen los resultados lo antes posible y actúen con transparencia frente a miles de jóvenes que depositaron su confianza en el programa.

Por su parte, Casani criticó que el propio Estado se comprometió públicamente a otorgar 20 mil becas, que incluyen 10 mil becas generales y 8 mil de permanencia, promesa reafirmada tanto por el Gobierno de Dina Boluarte como por el presidente del Consejo de Ministros. En total, alrededor de 98 mil jóvenes rindieron el examen a nivel nacional con la expectativa de acceder a estos beneficios.

Casani cuestiona que se alegue falta de presupuesto para educación, mientras —afirman— sí se aprueban recursos para otros fines, como incrementos salariales y beneficios para autoridades políticas. “No es posible que no haya presupuesto para la educación de los jóvenes que formarán el futuro del país”, señalaron.

Exigieron al MEF y al Minedu que cumplan con los compromisos asumidos, informen con transparencia sobre el estado del proceso y publiquen cuanto antes los resultados, ya que muchos jóvenes se encuentran en una situación de incertidumbre que los obliga a postergar estudios o abandonar su formación académica.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Crimen en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años tras llevarlo a la fuerza a la parte alta de un cerro

Crimen en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años tras llevarlo a la fuerza a la parte alta de un cerro

LEER MÁS
Mototaxista de 16 años es asesinado a balazos tras ser interceptado en Comas: el tercer ataque al rubro en menos de una semana

Mototaxista de 16 años es asesinado a balazos tras ser interceptado en Comas: el tercer ataque al rubro en menos de una semana

LEER MÁS
Mototaxista es asesinado a balazos cuando llegaba a su casa en Villa el Salvador: "Por cupo, lo han matado"

Mototaxista es asesinado a balazos cuando llegaba a su casa en Villa el Salvador: "Por cupo, lo han matado"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

LEER MÁS
Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 27 y 28 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 27 y 28 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Sociedad

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

“Tengo una segunda oportunidad de vida”: joven sobrevive a grave lesión tras ser víctima de la inseguridad en Trujillo

Lima registró el día más caluroso del verano 2026: así seguirá la temperatura en los próximos días

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025