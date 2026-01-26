HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Mototaxista es asesinado a balazos cuando llegaba a su casa en Villa el Salvador: "Por cupo, lo han matado"

La víctima sufrió el impacto de hasta cuatro disparos. Él bajó de su moto a pedir ayuda y fue trasladado al hospital de Villa el Salvador, pero llegó sin vida.

El mototaxista trabajaba en el paradero de la estación del tren en Villa el Salvador.
El mototaxista trabajaba en el paradero de la estación del tren en Villa el Salvador.

El mototaxista Alex León Rodríguez fue asesinado por presuntos extorsionadores, quienes lo siguieron hasta su vivienda para dispararle en reiteradas ocasiones. El hecho tuvo lugar en Villa el Salvador a altas horas de la noche.

Residentes de la zona denunciaron que el sector se ha convertido en un escenario recurrente de crímenes violentos. Frente a esta situación de vulnerabilidad, la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades para redoblar el resguardo en el perímetro.

Mototaxista llegó sin vida al hospital de Villa el Salvador

Alex León regresaba de un largo día de trabajo a un cuarto que alquilaba por la avenida Mariano Pastor Sevilla cuando fue interceptado por criminales que llegaron en una moto lineal.

La víctima se encontraba dentro de su vehículo al momento del ataque. Los agresores abrieron fuego sin mediar palabra y varios disparos impactaron en su cuerpo —cuatro de ellos de gravedad—, dejándolo en estado crítico.

"Lo que escuché fueron seis disparos nada más, pero al parecer fue un venezolano, quien estaba en la moto. Bueno, el señor trabaja en la estación, creo que por cupo lo han matado, lo han seguido. Fue en moto lineal", indicó una vecina del lugar a Exitosa.

Asimismo, reveló que el sujeto se había dado cuenta de que lo estaban siguiendo. Tras los disparos, salió de la mototaxi para pedir ayuda y varios vecinos de la zona lo ayudaron para ser trasladado al Hospital de Emergencias Villa El Salvador. A pesar de todos los esfuerzos por mantenerlo con vida, médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

