Un adolescente de 16 años, mototaxista, fue asesinado a balazos en Comas mientras esperaba un servicio. El crimen ocurrió en el mercado El Inti, la noche del domingo 25 de enero. | Composición LR

Un adolescente de 16 años, mototaxista, fue asesinado a balazos en Comas mientras esperaba un servicio. El crimen ocurrió en el mercado El Inti, la noche del domingo 25 de enero. | Composición LR

Más impunidad. Un adolescente de 16 años, que trabajaba como mototaxista, fue asesinado a balazos la noche de este domingo 25 de enero en los exteriores del mercado El Inti, en la tercera zona de Collique, distrito de Comas. El crimen ocurrió cuando el menor se disponía a iniciar un servicio.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon en al menos seis ocasiones antes de huir del lugar. El ataque fue presenciado por una pasajera que esperaba abordar el vehículo. El menor fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas, una de ellas en la cabeza.

TE RECOMENDAMOS JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Investigan presunta extorsión y cobro de cupos

Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes. De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen estaría vinculado a presuntos casos de extorsión y cobro de cupos, una modalidad delictiva que viene afectando a transportistas en la zona.

Este sería el tercer atentado contra el rubro en una semana. Seis días antes, en Ventanilla, un joven identificado como Cristhian Eduardo Salcedo (22) fue asesinado tras ser interceptado por un auto rojo cuyos ocupantes le dispararon mientras realizaba su ruta nocturna. En Villa El Salvador, el mototaxista Alex León Rodríguez fue seguido hasta su vivienda y acribillado, recibiendo al menos cuatro impactos de bala.

PUEDES VER: Madre escapa con su hija de facción del Tren de Aragua y revela red que secuestraba niños para trata de personas en Lima

Vecinos denuncian inseguridad en Comas

Vecinos denunciaron la escasa presencia policial y señalaron que los hechos de violencia son recurrentes en el sector. Además, indicaron que cámaras de seguridad cercanas podrían aportar información clave para identificar a los responsables.

El homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en Comas, pese al estado de emergencia vigente en la capital. Este mismo domingo, un colectivero de 72 años sufrió un grave ataque cuando estaba en ruta con varios pasajeros. Extorsionadores aparecieron en una moto líneal y realizaron múltiples disparos contra el vehículo alrededor de las 11:30 a. m., en el mercado Velasco, sector Año Nuevo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.