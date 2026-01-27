Vecinos y bomberos han reportado la falta de agua para controlar el incendio ante el riesgo de propagación | Composición LR | COER

Vecinos y bomberos han reportado la falta de agua para controlar el incendio ante el riesgo de propagación | Composición LR | COER

Un gigantesco incendio se registró en las inmediaciones de la tienda de repuestos para autos REACSA, ubicada en la cuadra 9 de la avenida Vallejo, en la provincia de Trujillo, La Libertad, alrededor de las 2:02 p. m. De acuerdo con la información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, las unidades N° 26 y N° 224 fueron las primeras en llegar a la zona de emergencia.

Los vecinos del lugar precisaron que la falta de agua ha dificultado las labores de los bomberos, quienes se han desplegado en los alrededores para intentar apagar las llamas del incendio. Cabe resaltar que no se han reportado heridos ni víctimas mortales hasta el momento.

Bomberos enfrentan complicaciones para apagar el incendio

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú alertó que hay riesgo de que el fuego se propague a las casas aledañas, debido al material inflamable que continen los productos dentro de la tienda de repuestos.

Debido a la magnitud del siniestro, el número de unidades de emergencia en el lugar aumentó a 12. De acuerdo con el COER, en el lugar se encuentran 5 maquinarias contra incendios, 2 ambulancias (SAMU y EMED), un patrullero de la Policía Nacional del Perú, un vehículo del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP), una cisterna, y unidades de Gestión Ambiental y Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres.

¿Qué hacer en casos de incendio?

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

