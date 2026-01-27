HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Fuerte incendio consume tienda de repuestos para autos en Trujillo: falta de agua complica la emergencia

El siniestro ha movilizado a 12 unidades de emergencia, incluidas 5 maquinarias contra incendios y ambulancias, ante la magnitud del incendio que afecta la zona de Trujillo.

Vecinos y bomberos han reportado la falta de agua para controlar el incendio ante el riesgo de propagación
Vecinos y bomberos han reportado la falta de agua para controlar el incendio ante el riesgo de propagación | Composición LR | COER

Un gigantesco incendio se registró en las inmediaciones de la tienda de repuestos para autos REACSA, ubicada en la cuadra 9 de la avenida Vallejo, en la provincia de Trujillo, La Libertad, alrededor de las 2:02 p. m. De acuerdo con la información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad, las unidades N° 26 y N° 224 fueron las primeras en llegar a la zona de emergencia.

Los vecinos del lugar precisaron que la falta de agua ha dificultado las labores de los bomberos, quienes se han desplegado en los alrededores para intentar apagar las llamas del incendio. Cabe resaltar que no se han reportado heridos ni víctimas mortales hasta el momento.

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Incendio de grandes proporciones consume fábrica de plásticos en Puente Piedra

lr.pe

Bomberos enfrentan complicaciones para apagar el incendio

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú alertó que hay riesgo de que el fuego se propague a las casas aledañas, debido al material inflamable que continen los productos dentro de la tienda de repuestos.

Debido a la magnitud del siniestro, el número de unidades de emergencia en el lugar aumentó a 12. De acuerdo con el COER, en el lugar se encuentran 5 maquinarias contra incendios, 2 ambulancias (SAMU y EMED), un patrullero de la Policía Nacional del Perú, un vehículo del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP), una cisterna, y unidades de Gestión Ambiental y Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres.

PUEDES VER: Auto se incendia cerca de mercado Limoncillo en Rímac: reportan fuerte tráfico hacia San Juan de Lurigancho

lr.pe

¿Qué hacer en casos de incendio?

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

Crisis en el Hospital Belén de Trujillo: más de 300 cirugías electivas serán suspendidas por un mes

Pareja de Johnson Cruz, cabecilla de 'Los Pulpos', será trasladada a Trujillo y enfrentará cargos por secuestro y sicariato

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 27 y 28 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Juan Acevedo: "Siempre he sido un apasionado de mi vocación"

Sociedad

Capturan en Bolivia a conviviente de ‘Jhonsson’, cabecilla de la temida banda Los Pulpos

Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

Transportistas se unen a la marcha de la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

