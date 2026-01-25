HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incendio de grandes proporciones consume fábrica de plásticos en Puente Piedra

Siniestro llegó a código 4 durante horas de la madrugada del domingo y ha movilizado a al menos 20 unidades de bomberos en la zona.

Incendio en Puente Piedra. Foto: América TV
Incendio en Puente Piedra. Foto: América TV

Un feroz incendio de gran magnitud se registró en horas de la madrugada del domingo 25 de enero en una fábrica de plásticos ubicada en el distrito de Puente Piedra. El siniestro aún no ha sido completamente controlado y al menos 20 unidades de Bomberos se encuentran atendiendo la zona.

De acuerdo con Christian Montenegro, jefe de la Primera Brigada de Bomberos de Lima Norte , el incendio llegó a alcanzar el código 4 en las primeras horas y afectó a algunas viviendas dentro del reciento.

