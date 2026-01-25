Incendio de grandes proporciones consume fábrica de plásticos en Puente Piedra
Siniestro llegó a código 4 durante horas de la madrugada del domingo y ha movilizado a al menos 20 unidades de bomberos en la zona.
Un feroz incendio de gran magnitud se registró en horas de la madrugada del domingo 25 de enero en una fábrica de plásticos ubicada en el distrito de Puente Piedra. El siniestro aún no ha sido completamente controlado y al menos 20 unidades de Bomberos se encuentran atendiendo la zona.
De acuerdo con Christian Montenegro, jefe de la Primera Brigada de Bomberos de Lima Norte , el incendio llegó a alcanzar el código 4 en las primeras horas y afectó a algunas viviendas dentro del reciento.
