Auto se incendia cerca de mercado Limoncillo en Rímac: reportan fuerte tráfico hacia San Juan de Lurigancho

Autoridades investigan el caso y hasta el lugar llegaron efectivos de la PNP para evacuar la zona. El suceso fue captado por diversos transeúntes.

Incendio de taxi en prolongación Tacna

Un taxi se incendió la noche del jueves en la prolongación Tacna, a la altura del mercado Limoncillo en el distrito del Rímac. El siniestro generó tráfico intenso en toda la zona, especialmente en el sentido hacia el túnel Santa Rosa, una de las principales vías de acceso a San Juan de Lurigancho.

Las impactantes imágenes del vehículo en llamas fueron registradas por diversos transeúntes y rápidamente difundidas, alertando a las autoridades. Hasta el lugar llegaron dos unidades del Cuerpo General de Bomberos, para controlar el fuego y procedieron a restringir el tránsito para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Autoridades investigan incendio

Al cierre de esta nota no se han reportado heridos de gravedad ni se ha confirmado la situación del chofer. Sin embargo, según las imágenes difundidas, la zona fue despejada oportunamente. Las causas del siniestro continúan bajo investigación, aunque se presume que podría haberse originado por una falla mecánica.

Asimismo, se registró un fuerte congestionamiento vehicular en la avenida, lo que obligó a varios conductores a tomar rutas alternas o a permanecer detenidos por más de 20 minutos. En ese contexto, expresaron su disconformidad debido a que el incidente ocurrió en plena hora punta.

