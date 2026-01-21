Un bombero habría utilizado su cargo para hacer pasar a pariente a concierto de Bad Bunny. | Difusión | Composición LR

Un brigadier del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Luis Omar Sánchez del Solar de la compañía B-16, es investigado por presuntamente haber utilizado su jerarquía institucional para permitir el ingreso irregular de su sobrina al concierto de Bad Bunny realizado el sábado 17 de enero de 2026. Según versiones internas, la joven habría accedido al evento vistiendo un uniforme de bomberos sin pertenecer oficialmente a ninguna compañía.

El bombero habría llegado uniformado al estadio acompañado de la joven. Testigos señalan que el brigadier se presentó como miembro del área de disciplina, lo que habría evitado mayores controles por parte del personal encargado del servicio especial. Incluso se ve una historia de WhatsApp de la joven sin el uniforme cantando en el evento del cantante puertorriqueño.

Pariente del brigadier de Bomberos que ingresó no pertenecería al cuerpo

Fuentes cercanas a La República indicaron que la joven no sería bombera activa, aspirante ni postulante, y que no es reconocida por ninguna compañía, incluida la B-21, cuyos integrantes detectaron inicialmente la irregularidad. Incluso, se señala que la joven es menor de edad y que en un momento se retiró el uniforme, hecho que quedó registrado en un video donde aparece junto a la hija del brigadier.

El servicio especial durante el evento estuvo a cargo del brigadier Jorge Canal, de la compañía B-14. Tras conocerse el caso, se convocó a una reunión de urgencia en la IV Comandancia Departamental, donde se habría solicitado la expulsión del brigadier Sánchez del Solar y la evaluación de una posible denuncia penal contra la joven, pues aún es menor de edad.

Asimismo, trascendió que al brigadier se le habría pedido su renuncia inmediata al cargo que ocupaba dentro del consejo, la cual inicialmente se negó a presentar. No obstante, altos mandos habrían señalado que el oficial ya contaba con denuncias previas por presunto abuso de autoridad, por lo que su permanencia sería insostenible. Entre las sanciones que se evalúan figuran la degradación y la expulsión definitiva de la institución.

Comunicado del Cuerpo General de Bomberos

La IV Comandancia Departamental Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) emitió un comunicado señalando que, a raíz de este caso, solo se han iniciado las "acciones de control y verificación correspondientes" con el fin de determinar las responsabilidades debidas en el ingreso de la menor al concierto.

Comunicado del Cuerpo General de Bomberos. Foto: Difusión

