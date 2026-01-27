HOYSuscripcion LR Focus

Adolescente denuncia abuso sexual por parte de su padrastro y encubrimiento de su madre en Cajamarca

A pesar de las denuncias y acudir a la policía en múltiples ocasiones, la menor no recibió protección efectiva. Ahora expone su caso por falta de respuesta de las autoridades.

Una adolescente de 16 años denunció que su padrastro abusó de ella desde que tenía 11 años.
Una adolescente de 16 años denunció que su padrastro abusó de ella desde que tenía 11 años. | Difusión | Composición LR

Una adolescente de 16 años abandonó su vivienda y se encuentra junto a sus tres hijos menores tras denunciar haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro desde los 11 años en La Encañada, Cajamarca. Todo indica que su madre encubría al agresor.

De acuerdo con su testimonio, los hechos habrían comenzado hace cinco años y derivaron en tres embarazos. Actualmente, sus hijos tienen cuatro años, tres años y ocho meses de nacidos. La joven afirmó que, pese a haber acudido en siete oportunidades a distintas dependencias policiales de Cajamarca, no recibió atención efectiva ni medidas de protección por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Adolescente decidió exponer su caso públicamente

Ante la falta de respuesta de las autoridades, la adolescente decidió exponer públicamente su situación ante una ronda campesina. Medios locales, como Continente de Cajamarca, difundieron su denuncia, en la que señala como presunto responsable a su padrastro, Juan Zelada Salazar, quien continúa en libertad pese a los señalamientos en su contra. La menor indicó que incluso en un establecimiento de salud dejó constancia de que el progenitor de sus hijos era el mismo sujeto, sin que ello motivara una intervención inmediata.

Asimismo, la adolescente responsabilizó a su madre, Esther Chunque Sánchez, de haber tolerado y ocultado los hechos. Según su relato, fue obligada a convivir con el presunto agresor y sometida a constantes maltratos, amenazas y control. También afirmó que su madre le exigió registrar a sus hijos únicamente con sus apellidos hasta que alcanzara la mayoría de edad, situación que habría impedido que los menores cuenten hasta hoy con documentos de identidad.

PUEDES VER: Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

lr.pe

El caso se hizo público luego de que la tía de la menor, Agustina Chunque Quiliche, presenciara una agresión ocurrida en un espacio público. Según denunció, el padrastro atacó físicamente a la adolescente y puso en riesgo la integridad de uno de los bebés. Tras intervenir, la tía acudió a la comisaría y brindó refugio temporal a su sobrina y a los niños. Sin embargo, la mujer denunció que, a raíz de su intervención, viene siendo víctima de amenazas, agresiones y hostigamiento, presuntamente por parte de familiares cercanos a la madre de la adolescente.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

