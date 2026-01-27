Joven de 19 años fue hospitalizado en Arequipa tras ser mordido por su pareja: sufrió lesión genital
El estudiante natural de Puno fue trasladado al hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa tras sufrir una grave lesión durante un discusión con su pareja.
Un joven estudiante de 19 años fue trasladado de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, tras sufrir una grave lesión durante un encuentro íntimo con su pareja de 20 años. El hecho ocurrió el último sábado 24 de enero en un predio ubicado en el distrito de Mariano Melgar, según informó el propio afectado al personal médico.
De acuerdo con su testimonio, la agresión se produjo tras una discusión con su pareja, quien le ocasionó una lesión de consideración en los genitales producto de una mordedura. El centro de salud confirmó que, pese a la gravedad del ataque, la mordida no causó mutilación del miembro, lo que permitió evitar consecuencias irreversibles.
Joven estudiante permanece internado y caso es investigado
Inicialmente, el joven permaneció internado para que especialistas en urología evaluaran si la mordedura había comprometido nervios o tejidos. El caso también fue comunicado a la Policía Nacional del Perú (PNP), ya que se investiga como un presunto hecho de violencia física en el ámbito de pareja.
No obstante, médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza precisaron que la herida no fue de consideración, por lo que el paciente fue dado de alta tras la evaluación especializada. Actualmente, el joven —natural de Puno y estudiante— continúa su recuperación en su domicilio y acude a controles médicos periódicos.
