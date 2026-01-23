Fiscalía de España archiva denuncias de abuso contra Julio Iglesias por parte de sus 2 exempleadas

La Fiscalía de España ha decidido archivar la investigación abierta contra el cantante Julio Iglesias, luego de que dos exempleadas lo denunciaran por supuestos abusos cometidos en sus residencias fuera del país. La medida se tomó al considerar que la justicia española carece de competencia para actuar sobre los hechos denunciados, ya que habrían ocurrido fuera de su jurisdicción.

Según el Ministerio Público, los supuestos abusos se habrían producido en República Dominicana y Bahamas, países donde el artista, de 82 años, reside habitualmente. Además, las denunciantes tampoco tienen vínculo actual con España, lo que refuerza la decisión del ente judicial de no continuar con las diligencias preprocesales.

Caso Julio Iglesias: archivan denuncias en su contra

Las acusaciones que dieron origen a este caso fueron presentadas por dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias: una como empleada doméstica y otra como fisioterapeuta. Ambas señalaron haber sido víctimas de un entorno laboral coercitivo, hostil y de supuestos abusos. Las denuncias fueron reveladas públicamente el pasado 12 de enero en una investigación conjunta entre elDiario.es y la cadena estadounidense Univision.

El Ministerio Público abrió una fase preliminar de diligencias para determinar si los hechos denunciados podían ser investigados por tribunales españoles. Sin embargo, tras su análisis, concluyó que los tribunales españoles no tienen jurisdicción y explicó sus tres motivos: las víctimas son extranjeras y no residen en España, Julio Iglesias no vive en territorio español y los hechos ocurrieron en países que tienen plena capacidad legal para iniciar un proceso judicial.

En el comunicado oficial, la Fiscalía de España detalló que “se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (…) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía”.

Julio Iglesias niega las acusaciones y califica los hechos como "falsos"

Hace unos días, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Julio Iglesias rechazó de forma categórica las acusaciones. “Nunca he abusado, coaccionado ni faltado el respeto a ninguna mujer”, declaró el artista, calificando la denuncia como “absolutamente falsa”.

La defensa del cantante solicitó formalmente el archivo del caso apenas se hizo pública la investigación, argumentando la inexistencia de jurisdicción y fundamentos legales por parte del sistema judicial español. Finalmente, el Ministerio Público ratificó esta postura al dar por concluida la investigación.