HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
Entretenimiento

Fiscalía de España archiva denuncias de abuso contra Julio Iglesias por parte de sus 2 exempleadas

El Ministerio Público español cerró el caso contra Julio Iglesias por no tener jurisdicción sobre los presuntos hechos ocurridos en el extranjero, según informó la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Julio Iglesias había negado rotundamente las acusaciones en su contra. Foto: Captura Gtres
Julio Iglesias había negado rotundamente las acusaciones en su contra. Foto: Captura Gtres

La Fiscalía de España ha decidido archivar la investigación abierta contra el cantante Julio Iglesias, luego de que dos exempleadas lo denunciaran por supuestos abusos cometidos en sus residencias fuera del país. La medida se tomó al considerar que la justicia española carece de competencia para actuar sobre los hechos denunciados, ya que habrían ocurrido fuera de su jurisdicción.

Según el Ministerio Público, los supuestos abusos se habrían producido en República Dominicana y Bahamas, países donde el artista, de 82 años, reside habitualmente. Además, las denunciantes tampoco tienen vínculo actual con España, lo que refuerza la decisión del ente judicial de no continuar con las diligencias preprocesales.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Julio Iglesias enfrenta acusaciones de agresión y acoso por parte de dos extrabajadoras: presuntas víctimas presentaron pruebas

lr.pe

Caso Julio Iglesias: archivan denuncias en su contra

Las acusaciones que dieron origen a este caso fueron presentadas por dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias: una como empleada doméstica y otra como fisioterapeuta. Ambas señalaron haber sido víctimas de un entorno laboral coercitivo, hostil y de supuestos abusos. Las denuncias fueron reveladas públicamente el pasado 12 de enero en una investigación conjunta entre elDiario.es y la cadena estadounidense Univision.

El Ministerio Público abrió una fase preliminar de diligencias para determinar si los hechos denunciados podían ser investigados por tribunales españoles. Sin embargo, tras su análisis, concluyó que los tribunales españoles no tienen jurisdicción y explicó sus tres motivos: las víctimas son extranjeras y no residen en España, Julio Iglesias no vive en territorio español y los hechos ocurrieron en países que tienen plena capacidad legal para iniciar un proceso judicial.

En el comunicado oficial, la Fiscalía de España detalló que “se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (…) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía”.

PUEDES VER: Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias, estaría "en shock" tras acusaciones de agresión contra el cantante español

lr.pe

Julio Iglesias niega las acusaciones y califica los hechos como "falsos"

Hace unos días, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Julio Iglesias rechazó de forma categórica las acusaciones. “Nunca he abusado, coaccionado ni faltado el respeto a ninguna mujer”, declaró el artista, calificando la denuncia como “absolutamente falsa”.

La defensa del cantante solicitó formalmente el archivo del caso apenas se hizo pública la investigación, argumentando la inexistencia de jurisdicción y fundamentos legales por parte del sistema judicial español. Finalmente, el Ministerio Público ratificó esta postura al dar por concluida la investigación.

Notas relacionadas
Julio Iglesias se pronuncia y rechaza acusaciones de agresión sexual en su contra: “Me causa una gran tristeza”

Julio Iglesias se pronuncia y rechaza acusaciones de agresión sexual en su contra: “Me causa una gran tristeza”

LEER MÁS
Acusado: el caso Julio Iglesias

Acusado: el caso Julio Iglesias

LEER MÁS
La otra cara de Julio Iglesias: exempleadas denuncian que fueron sometidas a agresiones físicas y pruebas médicas

La otra cara de Julio Iglesias: exempleadas denuncian que fueron sometidas a agresiones físicas y pruebas médicas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Reaparecerán por Año Nuevo! Agua Marina anuncia concierto virtual para este 31 de diciembre y usuarios se emocionan: “Gracias por volver”

¡Reaparecerán por Año Nuevo! Agua Marina anuncia concierto virtual para este 31 de diciembre y usuarios se emocionan: “Gracias por volver”

LEER MÁS
Miss Tailandia, Opal Suchata Chuangsri, es la nueva Miss Mundo 2025 y se convierte en la mujer más bella del planeta

Miss Tailandia, Opal Suchata Chuangsri, es la nueva Miss Mundo 2025 y se convierte en la mujer más bella del planeta

LEER MÁS
Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Noche Blanquiazul 2026: últimas noticias del amistoso Alianza Lima - Inter Miami con Lionel Messi

Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Océano Pacífico, según el Comando Sur

El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

Entretenimiento

Leonel García y Noel Schajris regresan con Sin Bandera y presentan ‘Qué culpa tiene ella’, adelanto de su nuevo álbum previo a su gira 2026

Harry Styles anuncia estreno de ‘Aperture’, primer single de su nuevo álbum, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas y dónde comprar entradas para BTS, Alejandro Sanz y más famosos internacionales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mininter anuló compra de avión Antonov al comprobar fraude de empresa fantasma

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025