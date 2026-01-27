HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chofer aparentemente ebrio invade carril y mata a cinco personas en San Martín: un niño quedó en UCI

La Policía Nacional del Perú investiga el caso y el conductor involucrado enfrentaría una pena de prisión de cuatro años por sus acciones.

El chofer se habría encontrado en estado de ebriedad y causó la muerte de cinco personas en San Martín.
El chofer se habría encontrado en estado de ebriedad y causó la muerte de cinco personas en San Martín. | Latina | Composición LR

Un conductor, aparentemente en estado de ebriedad, identificado como Jefferson Estela Ruiz, invadió un carril y causó la muerte de cinco personas en Nueva Cajamarca, San Martín. Entre las personas afectadas se encuentra un niño de cinco años que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona se observa cómo el auto embiste unas mototaxis que circulaban en sentido contrario.

Una pareja, identificada como Miguel Alexander Pérez Rodríguez y Carmen Rosa Cruz Silva, figura entre las personas fallecidas. Ambos eran padres del niño herido y regresaban a su hogar tras haber comprado una torta de cumpleaños.

Menor fue trasladado al Hospital del Niño en San Borja

Los familiares del menor afectado vienen gestionando su atención médica para que reciba el mejor tratamiento posible, luego de haber sido trasladado de emergencia al Hospital del Niño en San Borja. "Me dio el informe el doctor y me dijo que está con un traumatismo encefalocraneano. Tiene un hematoma a nivel cerebral y que su estado es muy crítico", declaró el tío del niño a Latina.

Tres menores han quedado en la orfandad, incluido un recién nacido de tres meses. En redes sociales, la familia solía mostrarse unida y destacaban la presencia de sus hijos. El hermano de una de las víctimas señaló que, según los especialistas, el pronóstico del niño aún es incierto y que continuará con un tratamiento endovenoso.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) viene realizando los procedimientos correspondientes contra Jefferson Estela, quien podría enfrentar una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, además de la inhabilitación de su licencia de conducir.

