Sociedad

Combi queda calcinada en el Callao: extorsionadores la habrían incendiado porque dueño se negó a pagar cupo

El siniestro ocurrió cerca del centro comercial Minka, afectó a otros vehículos y dejó daños materiales. La PNP acordonó la zona e inició investigaciones.



Incendian vehículo de transporte público en el Callao. Foto: composición LR
Incendian vehículo de transporte público en el Callao. Foto: composición LR | composición LR

Durante la madrugada del martes 20 de enero se reportó el incendio de una combi perteneciente a la empresa de transporte Néstor Gambetta, en el Callao la cual prestaba servicio de transporte público. El hecho ocurrió en la urbanización Santa Rosa, en las inmediaciones del centro comercial Minka, generando la alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo se encontraba estacionado en la vía pública, específicamente sobre la acera, junto a otros vehículos que permanecían en la zona. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias explosiones, lo que motivó una inmediata movilización de los servicios de emergencia.

Daños materiales y propagación del fuego

Pese a los esfuerzos realizados para controlar el siniestro, la combi fue consumida en su totalidad por el fuego. Durante el incidente, las llamas se propagaron hacia la parte posterior de una camioneta que se encontraba estacionada cerca, ocasionando daños materiales. Otros vehículos ubicados en las inmediaciones también resultaron afectados, aunque en menor medida.

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudió al lugar para sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a viviendas u otros bienes. La zona fue acordonada con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para facilitar las labores de control y seguridad.

Hipótesis de extorsión en investigación

Las primeras versiones recogidas indican que el hecho estaría vinculado a un presunto caso de extorsión en el sector transporte. Según se informó, el propietario del vehículo habría recibido exigencias de pago diario, por un monto de tres soles, el cual habría sido incrementado en los últimos días. Ante la negativa de cumplir con dichas exigencias, se presume que el incendio habría sido provocado de manera intencional. La combi afectada cubría la ruta Argentina, Lima, Plaza Unión, entre otros puntos de la ciudad.

Acciones policiales y diligencias en curso

Efectivos de la PNP iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incendio y establecer responsabilidades. Como parte de las diligencias, se espera acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

Ante el incremento de ataques contra unidades de transporte público, diversos gremios del sector acataron un paro el pasado 14 de enero en señal de protesta. Durante la jornada, los transportistas demandaron mayor presencia policial, medidas efectivas contra las organizaciones criminales y condiciones que les permitan continuar operando sin amenazas. Los representantes del sector señalaron que las extorsiones comprometen tanto la seguridad de los conductores como la prestación regular del servicio.

