HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao
Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao      Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao      Cierran acceso a la Línea Amarilla con dirección a Callao      
EN VIVO

Maldición china de José Jerí y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Cierran acceso a la Vía Expresa Línea Amarilla hacia el Callao por volcadura de camión

Tras la alerta, Lima Expresa envió unidades de auxilio vial al lugar del incidente y ha esparcido arena para contener el derrame y facilitar la limpieza.

Cierran acceso a la Vía Expresa Línea Amarilla hacia el Callao por volcadura de camión de aceite
Cierran acceso a la Vía Expresa Línea Amarilla hacia el Callao por volcadura de camión de aceite | Foto: Lima Expresa.

La volcadura de un camión que transportaba aceite en la Vía Expresa provocó el cierre temporal de la avenida en el sentido hacia el Callao. El accidente ocurrió a unas calles del puente Tres de Mayo. Asimismo, las autoridades cerraron la oreja de Huánuco con sentido hacia el Callao.

Tras el incidente, Lima Expresa señaló que comenzó a llevar equipos de auxilio vial y ambulancias hasta el punto del incidente para contener el derrame de carga que, según detallan, se trata de aceite comestible. En ese sentido, las unidades han esparcido arena para contener los posibles riesgos y devolver la fluidez al camino.

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Lima Expresa dio a conocer a través de un comunicado que la vía se encuentra actualmente cerrada debido a trabajos de la entidad para devolver la fluidez de la avenida y que esta sea segura para los conductores.

"Lima Expresa informa que se ha detenido el acceso a la Vía Expresa Línea Amarilla, con sentido al Callao, debido a la volcadura de un camión que cargaba aceite comestible, el cual ha generado un derrame en la pista", agrega el pronunciamiento.

Unidades de emergencia colocan arena en la pista de la vía afectada por el derrame de aceite. Foto: Lima Expresa.

Unidades de emergencia colocan arena en la pista de la vía afectada por el derrame de aceite. Foto: Lima Expresa.

PUEDES VER: Trabajadores de Emape muertos en la Panamericana sur habrían laborado sin contrato ni protección: accidente revela presuntas irregularidades

lr.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

Adulta mayor muere atropellada en Vía Expresa Sur cuando regresaba del mercado: denuncian falta de señalización

LEER MÁS
Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Multimillonario de EE.UU. realiza una donación histórica de islas a 2 países de América Latina para fortalecer sus economías

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

Sociedad

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Prohibición del MTC a dos personas en moto: ¿cómo se fiscalizará a ocupantes en las calles?

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025