Cierran acceso a la Vía Expresa Línea Amarilla hacia el Callao por volcadura de camión de aceite | Foto: Lima Expresa.

La volcadura de un camión que transportaba aceite en la Vía Expresa provocó el cierre temporal de la avenida en el sentido hacia el Callao. El accidente ocurrió a unas calles del puente Tres de Mayo. Asimismo, las autoridades cerraron la oreja de Huánuco con sentido hacia el Callao.

Tras el incidente, Lima Expresa señaló que comenzó a llevar equipos de auxilio vial y ambulancias hasta el punto del incidente para contener el derrame de carga que, según detallan, se trata de aceite comestible. En ese sentido, las unidades han esparcido arena para contener los posibles riesgos y devolver la fluidez al camino.

Lima Expresa dio a conocer a través de un comunicado que la vía se encuentra actualmente cerrada debido a trabajos de la entidad para devolver la fluidez de la avenida y que esta sea segura para los conductores.

"Lima Expresa informa que se ha detenido el acceso a la Vía Expresa Línea Amarilla, con sentido al Callao, debido a la volcadura de un camión que cargaba aceite comestible, el cual ha generado un derrame en la pista", agrega el pronunciamiento.

Unidades de emergencia colocan arena en la pista de la vía afectada por el derrame de aceite. Foto: Lima Expresa.

