HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Nuevo asesinato a sangre fría por parte de agentes del ICE en Estados Unidos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

El Perú de los centenarios: más de 1.900 adultos mayores superan los 100 años y uno va por el Récord Guinness por su avanzada edad

Estos peruanos que superan los 100 años están presentes en las 25 regiones del Perú. Algunos de ellos forman parte de Pensión 65, programa del Midis.

Mashico, Bertha y María forman parte de los 1.900 adultos mayores que superan el siglo de vida.
Mashico, Bertha y María forman parte de los 1.900 adultos mayores que superan el siglo de vida. | Foto: composición LR/ Andina

Llegar a los 100 años de edad es algo que muchos desean, pero muy pocos logran y para sus familias, se convierte en motivo de orgullo y admiración. En el Perú, más de 1.900 adultos mayores superan el siglo de vida, y uno de ellos incluso busca ser reconocido por el Récord Guinness.

Estos longevos ciudadanos viven en las 25 regiones del Perú, donde gracias a cuidados y una buena y saludable alimentación han hecho posible que puedan acompañar a sus familias e incluso, celebrar su centenario.

TE RECOMENDAMOS

JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Fonavi 2026: ¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en tu registro como exaportante?

lr.pe

Adultos mayores derrochan amor y buen humor

Una de ellas es dona Bertha Trillo Soria, una mujer residente en San Juan de Miraflores, quien con 102 años derrocha buen humor y ganas de bailar cuando escucha su música preferida: el huaino. Para esta entusiasta peruana, la edad es solo un número, ya que acude al mercado acompañada de su hija Adela para comprar los productos que utilizará en la comida del día.   

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Incluso, los vendedores que la conocen la saludan y le preguntan cuál será el menú que preparará a su familia: “Mamita Bertha, ¿hoy con qué nos sorprenderás?”. A pocas cuadras, otra vecina también se ha ganado el respeto del barrio. Se trata de doña María Olarte Tapia, de 101 años, a quien muchos recuerdan como una de las primeras en llegar al sector Jesús Poderoso. Devota del Señor de los Milagros, suele sentarse a conversar con quienes pasan por su puerta y no pierde la costumbre de saludar a todos.

PUEDES VER: Adulta mayor queda grave de salud tras ser arrollada por mototaxi mientras barría en la puerta de su casa en Chincha

lr.pe

'Mashico' busca ingresar al libro Guinness al cumplir 126 años este 2026

No obstante, uno de los peruanos de avanzada edad que se ganó la admiración de su natal Huancayo es don Marcelino Abad Tolentino, más conocido por sus amigos como ‘Mashico’, que con 125 años busca ser considerado por el Récord Guinness como el ‘Hombre más longevo del Perú’ y quizá del mundo.

Este 2026, Mashico cumplirá 126 años y lo celebrará con gran emoción. Foto: composición LR/ Midis

Este 2026, Mashico cumplirá 126 años y lo celebrará con gran emoción. Foto: composición LR/ Midis

Don Mashico vive en la casa de reposo ‘Mis abuelitos’ de Cochachinche (Huánuco). Según su Documento Nacional de Identidad (DNI), este centenario ciudadano nació el 5 de abril de 1900 y este 2026 celebrará sus 126 años de vida. Sus cuidadoras, afirman uno de los secretos para gozar de buena salud es su excelente alimentación y su buen humor. Aunque no tuvo hijos, sus cuidadoras y el padre Oswaldo Rodríguez se han convertido en parte de su familia.

Cabe mencionar que Bertha Trillo y María Olarte son usuarias de Pensión 65, programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Ambas reciben su subvención bimestral de S/350 en sus casas, a través del despliegue de los “carritos pagadores”, que les permite ahorrar tiempo y desplazamientos hacia una agencia bancaria.

¿Cuánto paga Pensión 65 a los adultos mayores en Perú y cómo se cobra?

La subvención actual es de S/ 350 cada dos meses. El pago se realiza en agencias del Banco de la Nación, agentes corresponsales y, en zonas rurales, también mediante unidades móviles.

¿Cómo inscribirse a Pensión 65?

  • Tener más de 65 años.
  • Contar con DNI.
  • No recibir pensión proveniente del sector público o privado: ONP, AFP, ni de EsSalud.
  • Que el inmueble donde viva el adulto mayor esté clasificado por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) como pobre extremo.

Si cumple con estos requisitos, solo debe presentar el formato de Declaración Jurada o Formulario 1000, firmado o con huella dactilar, en su municipalidad. Para conocer más sobre el programa y el proceso de afiliación, se puede revisar la información oficial de Pensión 65 en el portal del Estado Peruano.

Notas relacionadas
Marcelino, el hombre más longevo del Perú: tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú: tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Adultos mayores de hasta 92 años logran graduarse en primaria: "Ahora aprendo con mis nietos"

Adultos mayores de hasta 92 años logran graduarse en primaria: "Ahora aprendo con mis nietos"

LEER MÁS
Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 47 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 47 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

LEER MÁS
Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

Cierre de la Av. Javier Prado por once meses: este es el plan de desvíos que inicia el lunes 26 de enero

LEER MÁS
Madre escapa con su hija de facción del Tren de Aragua y revela red que secuestraba niños para trata de personas en Lima

Madre escapa con su hija de facción del Tren de Aragua y revela red que secuestraba niños para trata de personas en Lima

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 36 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Fiscalía excluye a Melissa Klug de investigación por agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón

María Pía Copello suma a Ric La Torre, Samu de Instarándula e Israel Dreyfus para el estreno de +QTV: “Estamos listos”

Sociedad

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 36 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Detienen a madre que asesinó a su joven hijo de 18 años en Cusco: progenitora confesó el crimen

Padres pagarían más de S/1,200 en útiles escolares: bonos y préstamos marcan las previas al año escolar 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

“Tío Johnny” Yang pidió al gobierno de Jerí ampliar plazo de concesión de hidroeléctrica

Delia Espinoza, destituida como fiscal suprema por Junta Nacional de Justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025