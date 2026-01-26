Mashico, Bertha y María forman parte de los 1.900 adultos mayores que superan el siglo de vida. | Foto: composición LR/ Andina

Mashico, Bertha y María forman parte de los 1.900 adultos mayores que superan el siglo de vida. | Foto: composición LR/ Andina

Llegar a los 100 años de edad es algo que muchos desean, pero muy pocos logran y para sus familias, se convierte en motivo de orgullo y admiración. En el Perú, más de 1.900 adultos mayores superan el siglo de vida, y uno de ellos incluso busca ser reconocido por el Récord Guinness.

Estos longevos ciudadanos viven en las 25 regiones del Perú, donde gracias a cuidados y una buena y saludable alimentación han hecho posible que puedan acompañar a sus familias e incluso, celebrar su centenario.

Adultos mayores derrochan amor y buen humor

Una de ellas es dona Bertha Trillo Soria, una mujer residente en San Juan de Miraflores, quien con 102 años derrocha buen humor y ganas de bailar cuando escucha su música preferida: el huaino. Para esta entusiasta peruana, la edad es solo un número, ya que acude al mercado acompañada de su hija Adela para comprar los productos que utilizará en la comida del día.

Incluso, los vendedores que la conocen la saludan y le preguntan cuál será el menú que preparará a su familia: “Mamita Bertha, ¿hoy con qué nos sorprenderás?”. A pocas cuadras, otra vecina también se ha ganado el respeto del barrio. Se trata de doña María Olarte Tapia, de 101 años, a quien muchos recuerdan como una de las primeras en llegar al sector Jesús Poderoso. Devota del Señor de los Milagros, suele sentarse a conversar con quienes pasan por su puerta y no pierde la costumbre de saludar a todos.

'Mashico' busca ingresar al libro Guinness al cumplir 126 años este 2026

No obstante, uno de los peruanos de avanzada edad que se ganó la admiración de su natal Huancayo es don Marcelino Abad Tolentino, más conocido por sus amigos como ‘Mashico’, que con 125 años busca ser considerado por el Récord Guinness como el ‘Hombre más longevo del Perú’ y quizá del mundo.

Don Mashico vive en la casa de reposo ‘Mis abuelitos’ de Cochachinche (Huánuco). Según su Documento Nacional de Identidad (DNI), este centenario ciudadano nació el 5 de abril de 1900 y este 2026 celebrará sus 126 años de vida. Sus cuidadoras, afirman uno de los secretos para gozar de buena salud es su excelente alimentación y su buen humor. Aunque no tuvo hijos, sus cuidadoras y el padre Oswaldo Rodríguez se han convertido en parte de su familia.

Cabe mencionar que Bertha Trillo y María Olarte son usuarias de Pensión 65, programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Ambas reciben su subvención bimestral de S/350 en sus casas, a través del despliegue de los “carritos pagadores”, que les permite ahorrar tiempo y desplazamientos hacia una agencia bancaria.

¿Cuánto paga Pensión 65 a los adultos mayores en Perú y cómo se cobra?

La subvención actual es de S/ 350 cada dos meses. El pago se realiza en agencias del Banco de la Nación, agentes corresponsales y, en zonas rurales, también mediante unidades móviles.

¿Cómo inscribirse a Pensión 65?

Tener más de 65 años.

Contar con DNI.

No recibir pensión proveniente del sector público o privado: ONP, AFP, ni de EsSalud.

Que el inmueble donde viva el adulto mayor esté clasificado por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) como pobre extremo.

Si cumple con estos requisitos, solo debe presentar el formato de Declaración Jurada o Formulario 1000, firmado o con huella dactilar, en su municipalidad. Para conocer más sobre el programa y el proceso de afiliación, se puede revisar la información oficial de Pensión 65 en el portal del Estado Peruano.