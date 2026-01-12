Adultos mayores de hasta 92 años logran graduarse en primaria: "Ahora aprendo con mis nietos"

Los adultos mayores aseguraron que no tuvieron la oportunidad de estudiar debido a que no tuvieron la oportunidad cuando eran jóvenes | Composición LR | Mabel Alva / URPI-LR

Los adultos mayores aseguraron que no tuvieron la oportunidad de estudiar debido a que no tuvieron la oportunidad cuando eran jóvenes | Composición LR | Mabel Alva / URPI-LR

En pleno siglo XXI, aún persisten problemas sustanciales en materia de educación. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a marzo de 2025, un 14.6% de los adultos mayores no sabían leer ni escribir.

Así, La República conoció la historia de 30 adultos mayores del distrito Chalaco de Carmen de la Legua-Reynoso, quienes, después de mucho esfuerzo y perseverancia, lograron graduarse de la primera etapa escolar del nivel de primaria.

En este contexto, es importante fomentar la promoción de programas educativos orientados a incluir en este proceso a adultos que abandonaron sus estudios por factores económicos, de salud o por otras razones.

Graduada más longeva

Francisca Luguardo Vela, una abuelita de 92 años, se convirtió en la graduada más longeva de su promoción. Ella pausó sus estudios para cumplir una de las funciones más importantes de su vida: ser madre y padre para sus ocho hijos.

“Tuvo que trabajar para criarnos, fue madre y padre para todos a la vez; así nos sacó adelante. No es tarde para seguir estudiando”, comentó su hija.

Esposos graduados

A sus 80 años, los esposos Toribio y Jesús no flaquearon en su firme decisión de culminar sus estudios básicos. Sus tres hijos y cinco nietos fueron sus principales promotores.

“Alegres están mis nietos (...) Yo no sabía ni leer ni escribir y ahora aprendo con ellos”, resaltó Jesús. Ambos no dudan en continuar con su aprendizaje académico, con el objetivo principal de seguir siendo un ejemplo para sus nietos.

Educación rural

En el ámbito rural, la población analfabeta alcanza el 34.7% de la población adulta mayor. Según datos del INEI, el 53% de las mujeres adultas mayores son analfabetas, una tasa que triplica la de los hombres en ese mismo grupo etario (15.9%).

Estas cifras se transforman en historias reales cuando nos encontramos con mujeres como Rosa Damian, de 83 años, quien tuvo que abandonar su educación debido a la falta de acceso a la escuela en su provincia natal, Ayacucho. “En la provincia, nunca tuvimos esa oportunidad. Ahora, a esta edad, recién estoy comenzando”, dijo Rosa.

Finalmente, el alcalde Edwards Infante precisó que, en los últimos tres años, cerca de 100 adultos mayores de 60 años se han graduado gracias al programa de alfabetización del CIAM, que trabaja en conjunto con el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).

