HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | #TLR

Sociedad

Adultos mayores de hasta 92 años logran graduarse en primaria: "Ahora aprendo con mis nietos"

Según cifras del INEI, el 14.6% de los adultos mayores son analfabetos, condición que afecta principalmente a las mujeres que viven en zonas rurales.

Los adultos mayores aseguraron que no tuvieron la oportunidad de estudiar debido a que no tuvieron la oportunidad cuando eran jóvenes
Los adultos mayores aseguraron que no tuvieron la oportunidad de estudiar debido a que no tuvieron la oportunidad cuando eran jóvenes | Composición LR | Mabel Alva / URPI-LR

En pleno siglo XXI, aún persisten problemas sustanciales en materia de educación. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a marzo de 2025, un 14.6% de los adultos mayores no sabían leer ni escribir.

Así, La República conoció la historia de 30 adultos mayores del distrito Chalaco de Carmen de la Legua-Reynoso, quienes, después de mucho esfuerzo y perseverancia, lograron graduarse de la primera etapa escolar del nivel de primaria.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En este contexto, es importante fomentar la promoción de programas educativos orientados a incluir en este proceso a adultos que abandonaron sus estudios por factores económicos, de salud o por otras razones.

PUEDES VER: Beneficencia de Lima intenta desalojar a adultos mayores residentes del Hogar La Sagrada Familia: "Hemos vivido aquí más de 15 años"

lr.pe

Graduada más longeva

Francisca Luguardo Vela, una abuelita de 92 años, se convirtió en la graduada más longeva de su promoción. Ella pausó sus estudios para cumplir una de las funciones más importantes de su vida: ser madre y padre para sus ocho hijos.

“Tuvo que trabajar para criarnos, fue madre y padre para todos a la vez; así nos sacó adelante. No es tarde para seguir estudiando”, comentó su hija.

PUEDES VER: Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

lr.pe

Esposos graduados

A sus 80 años, los esposos Toribio y Jesús no flaquearon en su firme decisión de culminar sus estudios básicos. Sus tres hijos y cinco nietos fueron sus principales promotores.

“Alegres están mis nietos (...) Yo no sabía ni leer ni escribir y ahora aprendo con ellos”, resaltó Jesús. Ambos no dudan en continuar con su aprendizaje académico, con el objetivo principal de seguir siendo un ejemplo para sus nietos.

Educación rural

En el ámbito rural, la población analfabeta alcanza el 34.7% de la población adulta mayor. Según datos del INEI, el 53% de las mujeres adultas mayores son analfabetas, una tasa que triplica la de los hombres en ese mismo grupo etario (15.9%).

Estas cifras se transforman en historias reales cuando nos encontramos con mujeres como Rosa Damian, de 83 años, quien tuvo que abandonar su educación debido a la falta de acceso a la escuela en su provincia natal, Ayacucho. “En la provincia, nunca tuvimos esa oportunidad. Ahora, a esta edad, recién estoy comenzando”, dijo Rosa.

Finalmente, el alcalde Edwards Infante precisó que, en los últimos tres años, cerca de 100 adultos mayores de 60 años se han graduado gracias al programa de alfabetización del CIAM, que trabaja en conjunto con el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

LEER MÁS
Adultos mayores podrán deducir hasta S/27.5000 del pago del impuesto predial 2026: estos son los requisitos

Adultos mayores podrán deducir hasta S/27.5000 del pago del impuesto predial 2026: estos son los requisitos

LEER MÁS
Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

Pensión 65 amplía su lista de beneficiarios: confirman pago para 6.000 nuevos adultos mayores desde este lunes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

LEER MÁS
Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
No habrá paro de transportistas este 15 de enero: esto anunciaron tras reunión con el Ejecutivo

No habrá paro de transportistas este 15 de enero: esto anunciaron tras reunión con el Ejecutivo

LEER MÁS
Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

Sociedad

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Paro de transportistas en Lima y Callao este 14 de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Familia de joven soldador de 24 años que fue asesinado en Piura organiza marcha: "Ni una muerte más"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

Caso Mario Vizcarra: distintos procedimientos del JEE por sentencia de peculado en candidatura presidencial y Senado

Revelan video inédito de la agresión de Kira Alcarraz a trabajador del SAT: "Deja de estar hablando tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025