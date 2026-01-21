Fonavi 2026: ¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en tu registro como exaportante?

Fonavistas o sus herederos deben presentar su DNI en una sede del Banco de la Nación para cobrar sus aportes | Foto: Andina/ Composición LR

Fonavistas o sus herederos deben presentar su DNI en una sede del Banco de la Nación para cobrar sus aportes | Foto: Andina/ Composición LR

Para acceder a la devolución de sus aportes este 2026, los exafiliados del Fonavi pueden seguir el progreso de su solicitud en la plataforma web del fondo. A través de un sistema de códigos alfanuméricos, que van de la A a la E, se indica el estado de cada solicitud antes de ser incluida en una lista de beneficiarios potenciales.

Los adultos mayores deben ingresar a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi para revisar en qué etapa del proceso se encuentran. Si ya están registrados, pueden acercarse a una sede del Banco de la Nación para cobrar el dinero. En caso de fallecimiento del exafiliado, será su heredero quien realice el cobro correspondiente.

Proceso de devolución del Fonavi y el significado de las letras A, B, C, D y E

Para acceder a la devolución de los aportes, los exafiliados deben presentar la documentación que valide sus aportes durante su etapa laboral. A través de la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, se asignan cinco letras, que representan las diferentes etapas del proceso de validación y pago.

Letra A : Los exafiliados que trabajaron en empresas extintas y no se han jubilado deben gestionar una acreditación anticipada de los aportes a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

: Los exafiliados que trabajaron en empresas extintas y no se han jubilado deben gestionar una acreditación anticipada de los aportes a través de la (ONP). Letra B : Esta letra señala que la información proporcionada por el empleador ya ha sido aprobada y está en proceso de verificación para incluir al exafiliado en el padrón de beneficiarios.

: Esta letra señala que la información proporcionada por el empleador ya ha sido aprobada y está en proceso de verificación para incluir al exafiliado en el padrón de beneficiarios. Letra C : Significa que el empleador aún no ha enviado la información pendiente a la Secretaría Técnica, lo que retrasa el avance del proceso de validación.

: Significa que el empleador aún no ha enviado la información pendiente a la Secretaría Técnica, lo que retrasa el avance del proceso de validación. Letra D : Indica que la información del formulario 1, referente al empleador, tiene errores o está incompleta, lo que requiere corrección antes de continuar con el trámite.

: Indica que la información del formulario 1, referente al empleador, tiene errores o está incompleta, lo que requiere corrección antes de continuar con el trámite. Letra E: Indica que la solicitud está siendo evaluada para su inclusión en el padrón de pagos, lo que significa que la información del exafiliado ha sido recibida y está en revisión.

¿Cómo saber si estás en el último grupo de beneficiarios del Fonavi 2026?

Consultar si formas parte del último grupo de beneficiarios del Fonavi es un proceso rápido y accesible desde cualquier dispositivo con internet. Solo debes seguir estos simples pasos para verificar si te encuentras en la lista.

Ingresa a la página oficial del Fonavi. Selecciona la opción "Consulta de Beneficiarios". Introduce tu número de documento de identidad (puede ser tu DNI, carné de extranjería o libreta electoral). Completa el código de seguridad que aparece en la página. Haz clic en "Consultar".

Quienes figuren en las listas o grupos de reintegro del Fonavi, ya sea el fonavista o sus herederos, deben acudir a una sede del Banco de la Nación para recibir el pago correspondiente. No olviden llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para realizar el trámite.