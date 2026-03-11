HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Judicialidad

Acosador de menor de edad es sentenciado a cinco años y 10 meses de cárcel

Fue capturado en flagrancia delictiva.

Reyes Chu acordó una pena de 5 años y 10 meses, además de una reparación civil de 1500 soles. Fuente: Difusión.
Un depravado identificado como Giancarlo Héctor Reyes Chu (22), fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad, tras admitir su responsabilidad en el delito de acoso sexual en agravio de una menor de 13 años de edad. El hecho ocurrió en el pueblo joven San Pedro de Chimbote.

Según la denuncia, desde febrero la agraviada recibió hasta 26 videollamadas de dos números desconocidos. Al contestar, un sujeto, al que luego pudo reconocer como uno de sus vecinos, le mostraba sus genitales. Tras acudir a la comisaría a denunciar el hecho, los mismos efectivos policiales fueron testigos del acoso telefónico, por lo que de inmediato acudieron a la vivienda de Reyes Chú y lo capturaron.

Al momento de ser intervenido, Reyes Chú tenía en su poder el teléfono del cual había realizado la última llamada a la víctima.

La menor reconoció al sujeto como la persona que en varias ocasiones le pedía prestado su celular cuando acudía a la parroquia de la zona.

Ante las evidencias contundentes, el acosador decidió acogerse a la terminación anticipada del proceso. Tras conferenciar con su abogado y el representante del Ministerio Público, se acordó una pena de cinco años y 10 meses, así como el pago de una reparación civil de S/1.500.

La magistrada Krist Díaz Gonzáles, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia, aceptó el acuerdo y ordenó el internamiento del acosador en el penal de Cambio Puente.

