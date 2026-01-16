HOYSuscripcion LR Focus

Adulta mayor queda grave de salud tras ser arrollada por mototaxi mientras barría en la puerta de su casa en Chincha

Los vecinos llevaron a Rosa al Hospital de EsSalud, donde su familia aguarda resultados médicos. La Policía investiga el caso con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad.

Una moto arrolló a una adulta mayor cuando barría en la puerta de su casa en Chincha.
Una moto arrolló a una adulta mayor cuando barría en la puerta de su casa en Chincha. | Panamericana

Rosa Yataco, una adulta mayor de 79 años, quedó grave de salud tras ser arrollada por una mototaxi mientras barría frente a su casa, ubicada en la ciudad de Chincha. Cámaras de seguridad del sector captaron cómo la mujer, en horas de la madrugada, se encontraba limpiando cuando el vehículo la embistió y la dejó tirada varios metros más adelante.

En las imágenes difundidas por Panamericana, se observa que en ningún momento el conductor se baja para auxiliarla, a pesar de que la señora chocó contra otra camioneta que estaba estacionada.

Vecinos trasladaron a adulta mayor a hospital de EsSalud de Chincha

Los vecinos trasladaron a la adulta mayor al Hospital de EsSalud de Chincha y, según relató su hijo, la madre de familia presenta varias fracturas y su estado de salud es delicado.

"Los médicos nos dicen que tiene varias costillas rotas, se le han complicado los órganos y que ahora debemos esperar los resultados". La Policía cuenta con las cámaras de seguridad y la familia espera que, en el transcurso de la investigación, se pueda capturar e identificar al agresor.

¿Qué sanciones legales enfrentaría el mototaxista?

La omisión de socorro en Perú es un delito del Código Penal (arts. 126 y 127) que sanciona a quien no auxilia ni avisa a la autoridad ante una persona en peligro grave y evidente, cuando podía hacerlo sin riesgo. Las penas van hasta 3 años de prisión (art. 126) y hasta 1 año o multa (art. 127), y también se aplica a profesionales de la salud o del transporte que abandonen a heridos.

