Música

Andrés Cabas: "No he seguido haciendo música para tener un número uno”

El colombiano alista el lanzamiento de una producción en la que trabajó durante siete años. Regresa a Lima para un concierto.

Vuelve a Lima para un festival en Costa 21.
Vuelve a Lima para un festival en Costa 21. | Difusión.

“La música latina siempre ha estado”, comenta Andrés Cabas sobre los últimos premios en la industria de la música. En la década de los 2000, el colombiano alcanzó el éxito en la región, en Estados Unidos y fue el artista revelación según Billboard.

        Por esos años, musicalizó la obra Pantaleón y las visitadoras en Nueva York y conoció a Mario Vargas Llosa. “Fue una obra Off Broadway. ¡Imagínate! Él me dijo que la música representaba aún más que el guion y eso. La oportunidad de conocerlo fue una gran experiencia en mi vida”.

     Sin embargo, después de hits como Bonita y Enamorándonos, Cabas pasó una etapa complicada. En 2025, en el podcast de Cristina Estupiñán, reveló que perdió los derechos de su música. “Yo cantaba para un mánager ladrón que se llevaba todo lo que yo tenía, que me estaba engañando. Entonces, yo llevaba una vida de esclavo”.

PUEDES VER: Lila Downs: "La educación me hizo fuerte y me liberó"

lr.pe

Cabas se conectó por Zoom unos minutos y nos habló de la actualidad de su carrera. “Ya no duermo componiendo, viajando y de giras”, nos responde. “No he seguido haciendo (música) como haciendo empanadas, para hacer dinero, para hacer hits (un número uno). Me he tomado mis tiempos”.

El músico presentó Menos mal, un adelanto de su próximo álbum. “Son siete años en un disco. Ahora viene el tiempo de mucho trabajo, por lo menos en los próximos cinco años, pero tuve siete para vivir la vida y tener historias que contar”, señala el colombiano y celebra el momento actual para la música latina. “Pues está mucho mejor si hay artistas latinos tocando en el Super Bowl y si todos los turistas están queriendo venir a Latinoamérica para rumbear. Creo que (la música latina) está mejor que nunca”.

¿Qué hace que una canción sea vigente?

En el caso de Bonita, me ayuda a tener millones de streams en Spotify y a cantar a los niños, a los adultos. Pues, yo creo que uno tiene que componer de corazón. Bonita tiene un ritmo de pop, sí, pero es una canción como electrónica que suena mucho, por ejemplo, a Coldplay. Yo creo que como productor siempre soy un poco adaptado a mi tiempo, a los sonidos. Y eso hace que se vuelva un clásico. Y hay un mensaje de amor que siempre la gente va a necesitar. Y siempre vivimos en un mundo machista, entonces, (para el videoclip) me pareció muy lindo levantarse y hacerle el desayuno a una chica. A la gente le encantó la idea.

¿Tienes algún comentario sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos?

Pues hay mucha gente asustada. Hay mucho miedo. Hay mucha protesta. Como tú ves, al público americano y al público latino no nos parece lo adecuado. Pero... los artistas hacemos música y damos un mensaje; sin embargo, siento que hablar de política puede, inmediatamente, disociar a mucho público. Yo pienso que lo que tenemos que hacer es decir que hay mucha gente que le ha afectado esto y tratar de concientizar a las personas para que esto pare, pero no me gusta meterme a decir esto es un crimen. Pero me parece muy lamentable. Conozco mucha gente que está sufriendo mucho con esto y desearíamos todos que eso cambiara.

