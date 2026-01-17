Dos personas son baleadas por tres presuntos menores de edad en Ventanilla

Según los vecinos de la zona, dos personas fueron heridas de bala | Composición LR | ViaTVPerú

Según los vecinos de la zona, dos personas fueron heridas de bala | Composición LR | ViaTVPerú

Un hombre y una mujer, aún no identificados, fueron atacados a balazos la mañana del sábado 17 de enero en el asentamiento humano Angamos, en el distrito de Ventanilla. Según la información preliminar de los testigos, tres menores de edad se acercaron y, sin previo aviso, abrieron fuego contra las víctimas. Personal de Serenazgo y el equipo de emergencia acudieron en su auxilio y los trasladaron al centro médico más cercano.

El joven habría recibido múltiples impactos de bala, mientras que la mujer fue baleada a la altura de su pantorrilla izquierda. Ambos reciben atención médica en un nosocomio del Gobierno Regional del Callao. Sin embargo, se desconoce su estado de salud actual.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Balacera deja dos heridos en Ventanilla

El rápido auxilio de los vecinos de la zona ayudó a que el joven y la mujer no se desangraran. Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para las diligencias del caso. Ellos cercaron el espacio del incidente, donde se encontraron los casquillos de bala.

Nota en desarrollo