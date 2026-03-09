Franco Coronel, jugador acusado de racismo hacia Cristiano Da Silva, negó insulto discriminatorio y contó qué le habría dicho
El delantero de Alianza Atlético expuso a través de las redes sociales su versión de los hechos acerca del confuso incidente con el brasileño durante el partido ante Sporting Cristal.
Un par de días después del revuelo que se armó por los presuntos insultos racistas hacia Cristiano Da Silva durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, el principal acusado salió al frente para responder. Vía redes sociales, el delantero Franco Coronel negó haberse dirigido al brasileño en términos discriminatorios y contó su versión de los hechos.
"Después de recibir varios insultos y amenazas tanto a mi persona como a mi familia, me gustaría poder aclarar que en ningún momento tuve un acto de racismo contra el jugador Cristiano Da Silva", expresó Coronel en una historia compartido a través de su cuenta de Instagram.
¿Qué dijo Franco Coronel tras ser acusado de racismo?
El futbolista argentino aseguró que durante el intercambio verbal que tuvo con Cristiano no profirió insultos racistas y que el lateral lo había provocado previamente. "Soy una persona creyente y como tal repudio todo acto racista. Después de varios insultos dirigidos a mi madre por parte del jugador, mi respuesta fue '¡das asco!', sin taparme la boca ni nada por el estilo", se lee en el mensaje.
"De hecho, la palabra de la que se me acusa no pertenece a mi vocabulario ni por uso ni por costumbre. Desde mi lugar pido disculpas por todo lo que se ocasionó posteriormente. Agradezco todo el apoyo de Sullana", agregó el atacante.
Esta es la primera vez que Coronel se pronuncia sobre el tema, pues cuando fue abordado por la prensa anteriormente optó por guardar silencio.
Cristiano tras acusar racismo: "Todo lo que pido son acciones"
El último domingo, Da Silva pidió que se tomen medidas ante el presunto acto racista. "Ayer (sábado) pasé por una situación muy difícil que no se la deseo a nadie. Todo lo que pido son acciones. No solo hablar y discursos", escribió en Instagram.
Acerca de este hecho, la organización de la Liga 1 anunció que el caso será evaluado por su Comisión Disciplinaria a fin de determinar responsabilidad y dictar la sanciones que correspondan.