HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Franco Coronel, jugador acusado de racismo hacia Cristiano Da Silva, negó insulto discriminatorio y contó qué le habría dicho

El delantero de Alianza Atlético expuso a través de las redes sociales su versión de los hechos acerca del confuso incidente con el brasileño durante el partido ante Sporting Cristal.

Cristiano Da Silva buscó a Franco Coronel al final del partido para encararlo. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Alianza Atlético
Cristiano Da Silva buscó a Franco Coronel al final del partido para encararlo. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Alianza Atlético

Un par de días después del revuelo que se armó por los presuntos insultos racistas hacia Cristiano Da Silva durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, el principal acusado salió al frente para responder. Vía redes sociales, el delantero Franco Coronel negó haberse dirigido al brasileño en términos discriminatorios y contó su versión de los hechos.

"Después de recibir varios insultos y amenazas tanto a mi persona como a mi familia, me gustaría poder aclarar que en ningún momento tuve un acto de racismo contra el jugador Cristiano Da Silva", expresó Coronel en una historia compartido a través de su cuenta de Instagram.

PUEDES VER: Prensa brasileña repudió el presunto acto de racismo en contra de Cristiano Da Silva en partido de Cristal: '¡Ya basta!'

lr.pe

¿Qué dijo Franco Coronel tras ser acusado de racismo?

El futbolista argentino aseguró que durante el intercambio verbal que tuvo con Cristiano no profirió insultos racistas y que el lateral lo había provocado previamente. "Soy una persona creyente y como tal repudio todo acto racista. Después de varios insultos dirigidos a mi madre por parte del jugador, mi respuesta fue '¡das asco!', sin taparme la boca ni nada por el estilo", se lee en el mensaje.

"De hecho, la palabra de la que se me acusa no pertenece a mi vocabulario ni por uso ni por costumbre. Desde mi lugar pido disculpas por todo lo que se ocasionó posteriormente. Agradezco todo el apoyo de Sullana", agregó el atacante.

Mensaje de Franco Coronel. Foto: captura de Instagram

Mensaje de Franco Coronel. Foto: captura de Instagram

Esta es la primera vez que Coronel se pronuncia sobre el tema, pues cuando fue abordado por la prensa anteriormente optó por guardar silencio.

PUEDES VER: Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

lr.pe

Cristiano tras acusar racismo: "Todo lo que pido son acciones"

El último domingo, Da Silva pidió que se tomen medidas ante el presunto acto racista. "Ayer (sábado) pasé por una situación muy difícil que no se la deseo a nadie. Todo lo que pido son acciones. No solo hablar y discursos", escribió en Instagram.

Acerca de este hecho, la organización de la Liga 1 anunció que el caso será evaluado por su Comisión Disciplinaria a fin de determinar responsabilidad y dictar la sanciones que correspondan.

Notas relacionadas
Partidos de la Copa Libertadores por la vuelta de la fase 3: resultados y programación de los decisivos duelos

Partidos de la Copa Libertadores por la vuelta de la fase 3: resultados y programación de los decisivos duelos

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Olimpia goleó 4-1 a Sporting Cristal por la Copa Libertadores sub-20

Olimpia goleó 4-1 a Sporting Cristal por la Copa Libertadores sub-20

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 Max por la Liga 1 2026: gol anulado a Paolo Guerrero

Partido Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 Max por la Liga 1 2026: gol anulado a Paolo Guerrero

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 Max por la Liga 1 2026: gol anulado a Paolo Guerrero

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: cuándo es, a qué hora y cómo ver gratis evento de peleas del streamer español vía Twitch, YouTube y TikTok

Allison Pastor hace llorar a Chikipluna y a su hija al regalarles viaje todo pagado a Punta Cana

Deportes

Partido Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 Max por la Liga 1 2026: gol anulado a Paolo Guerrero

Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: "Quieren que ataquemos siempre"

Partidos de la Copa Libertadores por la vuelta de la fase 3: resultados y programación de los decisivos duelos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

Ministro de Energía y Minas: “Es la crisis energética más grave de los últimos 20 años”

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar al Gobierno con el voto de confianza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025