Sociedad

Bus del Metropolitano choca contra puente en La Victoria y genera intenso tráfico en la Vía Expresa

El accidente ha ocasionado que decenas de pasajeros desciendan de la unidad para caminar a lo largo de la Vía Expresa.

Un bus del Metropolitano de Lima impactó aparatosamente contra la base del puente México a la altura de la estación del mismo nombre en la Vía Expresa, en La Victoria, alrededor de las 7:02 a. m. El siniestro ocurrido en el sentido de norte a sur movilizó al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegó a la zona para atender a las personas afectadas, quienes esperan ser trasladadas a un centro médico cercano. En tanto, se lleva a cabo el retiro de los escombros de la unidad y del puente.

Hasta el momento, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) no ha emitido un comunicado sobre el número de heridos producto del accidente.

Nota en desarrollo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025