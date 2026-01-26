Bus del Metropolitano choca contra puente en La Victoria y genera intenso tráfico en la Vía Expresa
El accidente ha ocasionado que decenas de pasajeros desciendan de la unidad para caminar a lo largo de la Vía Expresa.
- Perú adjudica proyecto de tren que unirá el Megapuerto de Chancay con la sierra central: tendrá una inversión de US$420 millones
- Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?
Un bus del Metropolitano de Lima impactó aparatosamente contra la base del puente México a la altura de la estación del mismo nombre en la Vía Expresa, en La Victoria, alrededor de las 7:02 a. m. El siniestro ocurrido en el sentido de norte a sur movilizó al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegó a la zona para atender a las personas afectadas, quienes esperan ser trasladadas a un centro médico cercano. En tanto, se lleva a cabo el retiro de los escombros de la unidad y del puente.
Hasta el momento, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) no ha emitido un comunicado sobre el número de heridos producto del accidente.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Nota en desarrollo