Sociedad

Colectivos de Lima y Callao realizan plantón en la av Javier Prado contra viaductos y exigen transporte público sostenible

Decenas de vecinos se reunieron a la altura del parque Alfonso Ugarte no para bloquear el tránsito, sino para hacerse escuchar y cuestionar proyectos viales de la MML.

Colectivos ciudadanos de Lima y Callao se manifestaron en la avenida Javier Prado, rechazando proyectos viales que priorizan el cemento y no el transporte público sostenible.
Colectivos ciudadanos de Lima y Callao se manifestaron en la avenida Javier Prado, rechazando proyectos viales que priorizan el cemento y no el transporte público sostenible. | La República. | John Reyes.

En la avenida Javier Prado, a la altura del parque Alfonso Ugarte, colectivos ciudadanos de Lima y Callao realizaron un plantón este sábado 24 de enero para expresar su rechazo a una serie de proyectos viales que, según advierten, siguen apostando por el cemento y los viaductos, en lugar de un transporte público masivo, eficiente y sostenible.

Bajo consignas como “No a los viaductos” y “Sí al transporte masivo de calidad”, los manifestantes cuestionaron iniciativas como el Víaducto de la Av. Javier Prado, Anillo Vial Periférico y la Vía Expresa Santa Rosa, al considerar que responden a una lógica de desarrollo urbano que privilegia al automóvil privado y deja en segundo plano las verdaderas necesidades de movilidad de la mayoría de ciudadanos.

Denuncian el impacto ambiental de estos proyectos, que implicarían la pérdida de áreas verdes y la tala de miles de árboles. Foto: John Reyes / La República.

Impacto ambiental y urbano en Javier Prado

Durante la movilización, Mario Altuna, vecino de San Isidro, explicó que el proyecto planteado para la avenida Javier Prado implicaría la eliminación de cerca de 3.000 palmeras y aproximadamente 4.500 metros cuadrados de áreas verdes, espacios que según indicó han tomado años en consolidarse.

Asimismo, cuestionó que la Municipalidad de Lima no haya agotado previamente alternativas en superficie, como la optimización de la semaforización, el uso de vías alternas o mejoras en la gestión del tránsito. “Se nos quiere imponer un sistema de elementos prefabricados de concreto que no soluciona el problema de fondo y que responde a intereses particulares”, señaló.

Los vecinos demandan una propuesta integral de movilidad urbana. Foto: John Reyes / La República.

El costo ambiental del concreto

Durante la protesta, Óscar Badillo, vecino que participó en representación de zonas de San Juan de Lurigancho y Ate, puso cifras sobre la mesa. Recordó que el proyecto del Anillo Vial, valorizado en alrededor de 3.400 millones de dólares y con una extensión de 34 kilómetros, carece de licencia social y arrastra observaciones técnicas y ambientales.

“Este es un proyecto en contra de todos los limeños. No es sostenible ni técnica ni ambientalmente, y va a despojar a más de 5.000 familias de sus viviendas”, afirmó. Badillo advirtió que en distritos como Ate y La Molina podrían perderse cerca de 40 hectáreas de bosque urbano, lo que implicaría la tala de más de 7.000 árboles.

Los manifestantes cuestionaron iniciativas como el Anillo Vial. Foto: John Reyes / La República.

Transporte público antes que autos

En la misma línea, Luis Enrique, vecino de Lince, cuestionó la eficacia de los viaductos como solución al congestionamiento vehicular. Sostuvo que la prioridad debería ser el fortalecimiento del transporte público, mejorando la semaforización, los corredores complementarios y, sobre todo, avanzando con proyectos estructurales como la Línea 4 del Metro de Lima. “La mayoría de la ciudad se mueve en transporte público. Estos proyectos benefician a un porcentaje mínimo que usa auto privado, mientras se sacrifican áreas verdes y espacios públicos”, señaló.

Los vecinos recordaron que Lima ha demostrado que los viaductos no resuelven el tráfico y, por el contrario, suelen generar espacios degradados bajo sus estructuras. Por ello, hicieron un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a ProInversión y a la Municipalidad de Lima para que articulen una propuesta integral de movilidad urbana, basada en sostenibilidad ambiental, equidad social y planificación de largo plazo.

Colectivos de Lima y Callao se movilizaron en la avenida Javier Prado, rechazando proyectos viales. Foto: John Reyes / La República.

