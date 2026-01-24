Desvíos vehiculares para la Noche Crema y Noche Blanquiazul: conoce las calles cerradas y rutas alternas
Con la prevista masiva asistencia, autoridades implementan un plan especial de desvíos vehiculares en los alrededores de los estadios Alejandro Villanueva en La Victoria y Monumental en Ate para garantizar la seguridad.
Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán sus últimos partidos amistosos de carácter internacional este sábado 24 de enero, como antesala al Torneo Apertura de la Liga 1. Debido a la masiva asistencia prevista en la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, las autoridades han dispuesto un plan especial de desvíos vehiculares en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, y del estadio Monumental, en Ate.
El comandante general de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola, presentó el plan de operaciones que busca garantizar la seguridad durante ambos encuentros. Para ello, se ha dispuesto el despliegue de cerca de 5.000 efectivos policiales, quienes se encargarán del control del orden público y del resguardo de los hinchas durante su desplazamiento hacia los recintos deportivos.
Plan de desvíos vehiculares
Universitario enfrentará a la Universidad de Chile en el estadio Monumental de Ate, con un aforo autorizado de 50.000 espectadores. En tanto, Alianza Lima recibirá al Inter de Miami, equipo liderado por Lionel Messi, en Matute, donde se permitirá el ingreso de 30.000 hinchas. Ante este escenario, la Policía implementará cierres y rutas alternas para facilitar el tránsito vehicular.
Para la Noche Crema
En el caso del estadio Monumental, se ha dispuesto el cierre total de la vía entre la avenida Javier Prado Este, en el tramo comprendido entre la avenida La Molina y Las Palmeras. En el sentido de Ate hacia la Carretera Central, los vehículos deberán circular por la av. Javier Prado Este, av. Huarochirí, av. Separadora Industrial y av. Nicolás Ayllón. En sentido contrario, la ruta alterna será por la av. Javier Prado, av. La Molina, óvalo Santa Anita y la Carretera Central.
Desvíos en la Noche Crema. Foto: PNP.
Para quienes se desplacen hacia La Molina, la vía recomendada es la av. Melgarejo hasta la av. La Molina. En sentido opuesto, el tránsito deberá dirigirse por la av. Javier Prado Este, av. La Molina, av. Corregidor, av. Ferrero, av. El Polo o la av. Golf Los Incas.
Para la Noche Blanquiazul
En los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, el transporte público y particular que circule de norte a sur deberá utilizar como rutas alternas los jirones Abtao, Unanue, Manuel Cisneros y Francia. En sentido contrario, el desvío será por Abtao, Francia, Manuel Cisneros y Humboldt.
Desvíos en la Noche Blanquiazul. Foto: PNP
Asimismo, de oeste a este, los vehículos deberán transitar por la av. Isabel La Católica, av. Manco Cápac, jr. Unanue y av. Huamanga. En sentido de este a oeste, la ruta alterna será la av. Isabel La Católica, av. Huamanga, jr. Sebastián Barranca, jr. Cangallo y jr. Humboldt.
