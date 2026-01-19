Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

La fiscalización estará a cargo de la Policía Nacional del Perú en coordinación con el MTC y municipalidades. | Foto: Andina

La fiscalización estará a cargo de la Policía Nacional del Perú en coordinación con el MTC y municipalidades. | Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) actualizó las disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito en el marco del estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y el Callao. Estas medidas están orientadas a regular la circulación vehicular durante situaciones excepcionales de orden interno, incorporando nuevas infracciones y sanciones aplicables a determinados comportamientos en la vía pública.

Dentro de este contexto, las motocicletas pasan a tener un tratamiento específico cuando transportan más de una persona en zonas bajo restricción. La normativa establece sanciones económicas y acumulación de puntos en la licencia de conducir, todo ello bajo un esquema progresivo definido por el MTC.

¿Desde cuándo y por qué el MTC aplicará multas a motociclistas con dos personas?

A partir del martes 20 de enero, entran en vigencia las sanciones dirigidas a motociclistas que circulen con un pasajero adicional en distritos comprendidos dentro del estado de emergencia en Lima y Callao. Esta aplicación se da de manera paralela a la declaratoria vigente, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 002-2026-MTC, publicado días antes de su implementación.

La medida se sustenta en la facultad del Ejecutivo para restringir determinadas formas de tránsito durante situaciones excepcionales. El decreto habilita a sancionar a quienes incumplan las disposiciones de tránsito que se establezcan expresamente mientras dure el estado de emergencia, incluso si la prohibición se activa mediante resoluciones complementarias.

Escala de sanciones y reincidencias por dos pasajeros en una misma moto, según MTC

La normativa fija una multa inicial equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria vigente en 2026, es decir, S/660, cuando la infracción se comete por primera vez. A esta sanción se le suman 50 puntos al récord del conductor. En caso de reincidencia, el monto asciende al 24 % de la UIT, alcanzando los S/1.320, junto con 60 puntos adicionales y la pérdida de todo beneficio por pronto pago.

La fiscalización queda a cargo de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el MTC y las municipalidades, pudiendo registrarse las infracciones tanto de manera presencial como electrónica. Además, la responsabilidad no recae únicamente en el conductor, ya que el propietario del vehículo o la empresa titular también pueden asumir la sanción de forma solidaria.

