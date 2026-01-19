HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Las "versiones chinas" de Jerí y la audiencia contra Delia Espinoza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones actualiza el Reglamento Nacional de Tránsito, regulando la circulación de motos con dos pasajeros en estado de emergencia.

La fiscalización estará a cargo de la Policía Nacional del Perú en coordinación con el MTC y municipalidades.
La fiscalización estará a cargo de la Policía Nacional del Perú en coordinación con el MTC y municipalidades. | Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) actualizó las disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito en el marco del estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y el Callao. Estas medidas están orientadas a regular la circulación vehicular durante situaciones excepcionales de orden interno, incorporando nuevas infracciones y sanciones aplicables a determinados comportamientos en la vía pública.

Dentro de este contexto, las motocicletas pasan a tener un tratamiento específico cuando transportan más de una persona en zonas bajo restricción. La normativa establece sanciones económicas y acumulación de puntos en la licencia de conducir, todo ello bajo un esquema progresivo definido por el MTC.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí extiende estado de emergencia en Lima y Callao

lr.pe

¿Desde cuándo y por qué el MTC aplicará multas a motociclistas con dos personas?

A partir del martes 20 de enero, entran en vigencia las sanciones dirigidas a motociclistas que circulen con un pasajero adicional en distritos comprendidos dentro del estado de emergencia en Lima y Callao. Esta aplicación se da de manera paralela a la declaratoria vigente, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 002-2026-MTC, publicado días antes de su implementación.

La medida se sustenta en la facultad del Ejecutivo para restringir determinadas formas de tránsito durante situaciones excepcionales. El decreto habilita a sancionar a quienes incumplan las disposiciones de tránsito que se establezcan expresamente mientras dure el estado de emergencia, incluso si la prohibición se activa mediante resoluciones complementarias.

PUEDES VER: Declaran en estado de emergencia a 134 distritos del país por 60 días ante fuertes lluvias

lr.pe

Escala de sanciones y reincidencias por dos pasajeros en una misma moto, según MTC

La normativa fija una multa inicial equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria vigente en 2026, es decir, S/660, cuando la infracción se comete por primera vez. A esta sanción se le suman 50 puntos al récord del conductor. En caso de reincidencia, el monto asciende al 24 % de la UIT, alcanzando los S/1.320, junto con 60 puntos adicionales y la pérdida de todo beneficio por pronto pago.

La fiscalización queda a cargo de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el MTC y las municipalidades, pudiendo registrarse las infracciones tanto de manera presencial como electrónica. Además, la responsabilidad no recae únicamente en el conductor, ya que el propietario del vehículo o la empresa titular también pueden asumir la sanción de forma solidaria.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Motociclistas rechazan prohibición de llevar acompañante y tachan de populista medida de Jerí: "Le dio un caramelo a los transportistas"

Motociclistas rechazan prohibición de llevar acompañante y tachan de populista medida de Jerí: "Le dio un caramelo a los transportistas"

LEER MÁS
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS
Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Ataque contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo: hecho quedó registrado en video

Ataque contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo: hecho quedó registrado en video

LEER MÁS
Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nuevas fechas para BTS en Perú: web oficial modifica el calendario de shows en Lima

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Sociedad

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para HOY lunes 19 de enero

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

Alcalde de Pachacámac es cuestionado por nombrar a joven que acompañaba a su casa como gerenta general

Cuatro partidos proponen Comisión de la Verdad y reparaciones civiles para víctimas de protestas contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025