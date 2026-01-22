Piura: detienen a 10 presuntos miembros de la banda criminal 'Los Rápidos del Norte'

Mandos policiales mostraron resultados de la intervención. Foto: Almendra Ruesta - La República.

Mandos policiales mostraron resultados de la intervención. Foto: Almendra Ruesta - La República.

La Policía Nacional en Piura informó sobre la detención de diez presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Rápidos del Norte’, los que estarían implicados en los delitos de portación de armas, extorsión, raqueteo, robo agravado, entre otros. Los investigados participaron de una fiesta que fue transmitida por redes sociales donde se les habría visto disparando en reiteradas ocasiones.

La intervención policial se realizó en la asociación Luis Antonio Eguiguren, provincia de Piura. En el lugar se encontraban reunidos los 10 detenidos, entre los que se encuentran dos mujeres y dos menores de edad, celebrando el cumpleaños de Luis G. S., más conocido como ‘Ojón’.

"Está actividad se estaba grabando en vivo, transmitiéndose por las redes sociales. Allí mostraban que estaban utilizando armas de fuego y disparando al aire, causando zozobra en esa zona de Piura", narró el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares.

Entre los detenidos se encuentran Grandon S. F., alias ‘Lee Grand’; J. A. M., uno de los menores de edad; Jesús J. I., alias ‘Villalobos’; Leandro C. A., alias ‘Cerquén’; Leandro C. R., alias ‘Leo’; el adolescente A. R. S.; Piero N. A., alias ‘Renato’; y las dos hermanas Nahomi G. Z. y Yohani G. Z.

Tendrían antecedentes policiales

El operativo estuvo a cargo de la Divincri Piura. La Policía sostuvo que los detenidos tendrían denuncias policiales por hurto y robo agravado, receptación agravada y tocamientos indebidos.

Por último, el general Daniel Jares señaló que durante la intervención se halló una pistola, 10 municiones 9 m.m., ocho celulares (uno de ellos reportado como robado) y dos motocicletas.