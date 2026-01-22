HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
EN VIVO

Fiorella Molinelli, Marisol Pérez Tello y Flavio Cruz en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Piura: detienen a 10 presuntos miembros de la banda criminal 'Los Rápidos del Norte'

Los investigados participaban de una celebración que fue transmitida por redes sociales. En los videos aparecieron usando armas de fuego.

Mandos policiales mostraron resultados de la intervención. Foto: Almendra Ruesta - La República.
Mandos policiales mostraron resultados de la intervención. Foto: Almendra Ruesta - La República.

La Policía Nacional en Piura informó sobre la detención de diez presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Rápidos del Norte’, los que estarían implicados en los delitos de portación de armas, extorsión, raqueteo, robo agravado, entre otros. Los investigados participaron de una fiesta que fue transmitida por redes sociales donde se les habría visto disparando en reiteradas ocasiones.

La intervención policial se realizó en la asociación Luis Antonio Eguiguren, provincia de Piura. En el lugar se encontraban reunidos los 10 detenidos, entre los que se encuentran dos mujeres y dos menores de edad, celebrando el cumpleaños de Luis G. S., más conocido como ‘Ojón’.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Lluvias en Piura provocan caída de cornisa del museo del BCR en plena zona céntrica

lr.pe

"Está actividad se estaba grabando en vivo, transmitiéndose por las redes sociales. Allí mostraban que estaban utilizando armas de fuego y disparando al aire, causando zozobra en esa zona de Piura", narró el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Entre los detenidos se encuentran Grandon S. F., alias ‘Lee Grand’; J. A. M., uno de los menores de edad; Jesús J. I., alias ‘Villalobos’; Leandro C. A., alias ‘Cerquén’; Leandro C. R., alias ‘Leo’; el adolescente A. R. S.; Piero N. A., alias ‘Renato’; y las dos hermanas Nahomi G. Z. y Yohani G. Z.

Tendrían antecedentes policiales

El operativo estuvo a cargo de la Divincri Piura. La Policía sostuvo que los detenidos tendrían denuncias policiales por hurto y robo agravado, receptación agravada y tocamientos indebidos. 

Por último, el general Daniel Jares señaló que durante la intervención se halló una pistola, 10 municiones 9 m.m., ocho celulares (uno de ellos reportado como robado) y dos motocicletas.

Notas relacionadas
PromPerú anuncia que Piura será la sede de "Perú, Mucho Gusto" y la “Expo Perú Seafood” este 2026

PromPerú anuncia que Piura será la sede de "Perú, Mucho Gusto" y la “Expo Perú Seafood” este 2026

LEER MÁS
Detienen a dos policías en flagrancia por abrir fuego durante una fiesta en Piura

Detienen a dos policías en flagrancia por abrir fuego durante una fiesta en Piura

LEER MÁS
Padre viaja a Piura para ver a su familia y extranjeros lo matan a golpes: parientes ofrecen S/15.000 por información

Padre viaja a Piura para ver a su familia y extranjeros lo matan a golpes: parientes ofrecen S/15.000 por información

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

Delincuentes inician balacera tras intento de asalto en el Banco de la Nación del centro comercial Minka

LEER MÁS
Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Sociedad

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Senamhi advierte incremento fuerte de la temperatura y radiación UV en Lima y toda la costa hasta el 25 de enero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025