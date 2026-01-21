HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Investigan a comandante PNP que hizo disparos durante una discusión con sus vecinos en Chiclayo

El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños, indicó que el caso está en manos del Ministerio Público e Inspectoría de la PNP para determinar responsabilidades.

El comandante fue identificado como Alejandro Medrano y trabaja en la Sanidad PNP de Chiclayo. Foto: Emmanuel Moreno, La República
El comandante fue identificado como Alejandro Medrano y trabaja en la Sanidad PNP de Chiclayo. Foto: Emmanuel Moreno, La República

La Policía Nacional en Lambayeque vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por el mal actuar de uno de sus oficiales. El comandante PNP Alejandro Medrano, médico de la Sanidad PNP de Chiclayo, fue grabado usando su arma de fuego personal en medio de una discusión con sus vecinos de la urb. El Santuario. El caso ya está en manos del Ministerio Público e Inspectoría de la PNP para determinar responsabilidades penales y administrativas.

Noche de terror

En diálogo con La República, Jackeline More contó que la noche del último lunes 19 de enero el mencionado oficial PNP junto a su esposa llegaron a su domicilio para increparle por la bulla y el malestar que generaba una reunión familiar en su casa. No obstante, la situación se tornó bastante tensa cuando la discusión escaló a insultos presuntamente discriminatorios y gritos.

Es en ese momento que, como muestra un video, se ve que Medrano saca su pistola, la rastrilla y dispara al suelo, muy cerca de los pies de Luis More, hermano de la denunciante. No contento con eso, amenaza con disparar en la cabeza al mismo hombre. Todo esto sucede en un contexto donde no se ve que los agraviados porten algún tipo de arma y objeto que pueda herir a la pareja de esposos.

Tras el arribo de los patrulleros, ambas familias terminaron en la Comisaría del Norte y el oficial PNP denunciado y detenido.

Anuncian investigación

En diálogo con la prensa, el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, lamentó lo acontecido con este médico asimilado a la Policía. De igual manera, anunció que el caso ya está en manos del Ministerio Público y de la Inspectoría de la PNP para determinar responsabilidades y eventuales sanciones en el plano penal y administrativo.

