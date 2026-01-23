Alcalde de Arequipa pide investigar intervención a conductor que denunció presuntas agresiones

Tras la polémica registrada el miércoles 21 de enero durante un operativo contra el transporte informal —en el que un conductor denunció un presunto abuso de autoridad por parte de inspectores municipales y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP)—, el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, señaló que los hechos deben ser materia de investigación.

Como se recuerda, el conductor Dony Toruco Huamaní denunció presuntas agresiones durante el operativo. En tanto, La República conversó con el alcalde Rivera, quien indicó que corresponde esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. “Se debe realizar una investigación a todos los niveles: el conductor, la Policía Nacional, los inspectores y, de ser el caso, la población. Se debe recabar toda la información y transparentar los hechos. La PNP tendrá que realizar la aclaración correspondiente”, declaró el alcalde.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Alcalde de Arequipa acepta el reto de viajar en transporte público y vivir en carne propia las deficiencias

Conductor dice que contaba con un certificado contra accidentes de tránsito

La Municipalidad de Arequipa informó también que el conductor intervenido tenía múltiples infracciones y multas. "El vehículo no tenía autorización, acumulaba graves infracciones, una deuda cercana a los 10 mil soles y no contaba con SOAT".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Sin embargo, el conductor dijo tener un certificado contra accidentes de AFOCAT vigente. A su vez, se verifica que el SOAT figura vencido en la plataforma de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Arrojaron basura a inspectores de tránsito

Trabajadores de la Municipalidad de Arequipa señalaron también, que, durante el mismo operativo, se registraron agresiones contra el personal de la Inspectoría de Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Asimismo, señalaron que un grupo de ciudadanos habría intentado impedir el retiro del vehículo y arrojó residuos sólidos contra los inspectores municipales, además de proferir pifias.

La Municipalidad de Arequipa informó que el operativo se realizó en el marco de las acciones para fiscalizar el transporte público y retirar de circulación a unidades que no cumplan con las normas regionales y nacionales vigentes.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo respaldó las acciones de fiscalización y recordó que en Arequipa se registraron casos de víctimas de accidentes de tránsito que no recibieron atención ni reparación, debido a que las unidades involucradas no contaban con los permisos ni seguros correspondientes.