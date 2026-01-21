Un perrito se volvió viral en TikTok tras protagonizar una enternecedora escena que conmovió a miles de usuarios en la plataforma. El can demostró que su lealtad no tiene límites y que siempre acompañará a su dueño, incluso cuando este se encuentre implicado en un acto delictivo. El animalito persiguió al hombre durante varias cuadras, hasta el punto de esperarlo en las afueras de la comisaría de Ate Vitarte. El caso está impresionando en redes sociales y muchos usuarios están elogiando la fidelidad hacia su cuidador.

Perro hace todo lo posible para alcanzar a su dueño: hombre cometió robo

Las cámaras de seguridad del distrito de Ate comprobaron la increíble lealtad hacia su dueño. En el video se observa cómo el sujeto arrebata las pertenencias del conductor de una combi y escapa hacia una mototaxi que estaba a su espera. Sin embargo, en la escena aparece el can que realiza todos los esfuerzos para acercarse a su dueño. Imágenes lo muestran esquivando autos y avanzando a toda velocidad.

Tras ello, personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Ate logra la intervención del mototaxi por alrededores del óvalo de la avenida Metropolitana, tras una persecución de 8 minutos. Pese a todo, el perrito dio el alcance en el lugar y, como si fuera poco, se mantuvo cerca de su dueño. Se conoció que esperó a su cuidador toda la noche en las afueras de la comisaría de Ate Vitarte.

"Para el animal, no había delito ni pecado, solo la necesidad de seguir a su humano en las buenas y, sobre todo, en las malas", es la descripción que se realizó en TV Perú.

¿Por qué los perros muestran fidelidad con sus dueños?

Hasta el momento, se conoce que los perros muestran fidelidad hacia sus dueños humanos debido a un vínculo emocional y biológico. Diversos estudios señalan que la relación humano-perro activa mecanismos similares a los del apego entre padres e hijos. Según la revista Science por Miho Nagasawa, el contacto visual entre perros y sus dueños eleva los niveles de oxitocina, en ambos, reforzando la lealtad y el apego mutuo.