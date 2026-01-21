HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 JOSÉ JERÍ se presenta ante la Comisión de Fiscalización por reuniones secretas

Sociedad

Perro acompaña a su dueño detenido por robo en Ate y lo espera fuera de la comisaría tras persecución

Cámaras de seguridad capturaron al can intentando alcanzar a su dueño tras el delito, asombrando en redes sociales.

Impactantes imágenes captadas por cámaras de seguridad. r
Impactantes imágenes captadas por cámaras de seguridad. r | Foto: composición LR/TV Perú

Un perrito se volvió viral en TikTok tras protagonizar una enternecedora escena que conmovió a miles de usuarios en la plataforma. El can demostró que su lealtad no tiene límites y que siempre acompañará a su dueño, incluso cuando este se encuentre implicado en un acto delictivo. El animalito persiguió al hombre durante varias cuadras, hasta el punto de esperarlo en las afueras de la comisaría de Ate Vitarte. El caso está impresionando en redes sociales y muchos usuarios están elogiando la fidelidad hacia su cuidador.

Perro hace todo lo posible para alcanzar a su dueño: hombre cometió robo

Las cámaras de seguridad del distrito de Ate comprobaron la increíble lealtad hacia su dueño. En el video se observa cómo el sujeto arrebata las pertenencias del conductor de una combi y escapa hacia una mototaxi que estaba a su espera. Sin embargo, en la escena aparece el can que realiza todos los esfuerzos para acercarse a su dueño. Imágenes lo muestran esquivando autos y avanzando a toda velocidad.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

lr.pe

Tras ello, personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Ate logra la intervención del mototaxi por alrededores del óvalo de la avenida Metropolitana, tras una persecución de 8 minutos. Pese a todo, el perrito dio el alcance en el lugar y, como si fuera poco, se mantuvo cerca de su dueño. Se conoció que esperó a su cuidador toda la noche en las afueras de la comisaría de Ate Vitarte.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Para el animal, no había delito ni pecado, solo la necesidad de seguir a su humano en las buenas y, sobre todo, en las malas", es la descripción que se realizó en TV Perú.

PUEDES VER: Balean bus de los 'Verdes' lleno de pasajeros en San Luis: empresa había denunciado amenazas extorsivas

lr.pe

¿Por qué los perros muestran fidelidad con sus dueños?

Hasta el momento, se conoce que los perros muestran fidelidad hacia sus dueños humanos debido a un vínculo emocional y biológico. Diversos estudios señalan que la relación humano-perro activa mecanismos similares a los del apego entre padres e hijos. Según la revista Science por Miho Nagasawa, el contacto visual entre perros y sus dueños eleva los niveles de oxitocina, en ambos, reforzando la lealtad y el apego mutuo.

Notas relacionadas
Camioneta robada en Madre de Dios fue encontrada en Juliaca

Camioneta robada en Madre de Dios fue encontrada en Juliaca

LEER MÁS
Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

LEER MÁS
Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Sociedad

Padres e hijo caen tras gastar casi S/50.000 con tarjetas clonadas: desde ropa hasta entrada para Bad Bunny

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025