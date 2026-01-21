HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Balean bus de los 'Verdes' lleno de pasajeros en San Luis: empresa había denunciado amenazas extorsivas

Dos sujetos en motocicleta dispararon contra la unidad que cubre la ruta Ate-Callao. La banda criminal Los Chuquis Nueva Generación exigía el cobro de cupos a ETSAMIGSA.

Un bus de transporte público fue atacado a balazos en San Luis, sin dejar heridos. El atentado, vinculado a extorsiones, generó pánico entre pasajeros y vecinos.
Un bus de transporte público fue atacado a balazos en San Luis, sin dejar heridos. El atentado, vinculado a extorsiones, generó pánico entre pasajeros y vecinos. | composición LR

Un bus de transporte público fue atacado a balazos la noche del martes 20 de enero mientras circulaba con pasajeros por el distrito de San Luis. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Mariscal Domingo Nieto y Mariscal Eloy Ureta, una zona concurrida del distrito. A pesar del violento atentado, no se registraron personas heridas.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y uno de ellos disparó directamente contra el parabrisas antes de huir del lugar. El ataque generó pánico entre las personas que iban dentro de la unidad (que se tiraron al suelo para protegerse de las balas) y los vecinos que se encontraban en los alrededores. El hecho fue captado por cámaras del lugar.

ETSAMIGSA recibía amenazas de Los Chuquis Nueva Generación

De acuerdo con la información policial, el atentado estaría vinculado a un caso de extorsión contra la empresa de transportes Almirante Miguel Grau (ETSAMIGSA), conocida como “La Verde”.

La compañía había denunciado el pasado 30 de diciembre que venía recibiendo amenazas por parte de la banda criminal Los Chuquis Nueva Generación, que exigía el pago de S/20.000 como cuota inicial y S/2.000 semanales para permitir la circulación de sus unidades.

Investigan presunto ataque extorsivo en San Luis

Aunque la empresa ya había alertado a las autoridades sobre las intimidaciones, este sería el primer ataque armado directo contra uno de sus vehículos. Ante el temor de nuevos atentados, los conductores decidieron suspender temporalmente sus operaciones este miércoles, mientras exigen mayor protección policial.

Agentes de la comisaría de San Luis acordonaron la zona y trasladaron al chófer del bus a la sede policial para las primeras diligencias. La policía ya ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y determinar responsabilidades, en un contexto marcado por el incremento de extorsiones contra el transporte público en Lima.

