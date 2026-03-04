HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Harry Maguire, defensa del Manchester United y la selección inglesa, fue condenado a 15 meses de prisión suspendida

El zaguero inglés fue hallado culpable por incidentes ocurridos en un bar de Grecia el 2020. Los cargos incluyen agresión leve, resistencia e intento de soborno.

Harry Maguire es un habitual titular en el Manchester United de Inglaterra. Foto: AFP
El futbolista Harry Maguire fue condenado este miércoles 4 de marzo a 15 meses de prisión suspendida tras ser hallado culpable de un altercado ocurrido en un bar de Grecia hace casi seis años. El defensa del Manchester United e internacional con la selección inglesa estaba siendo juzgado por los cargos de agresión, insultos, resistencia a la autoridad e intento de soborno.

Por la naturaleza de la sentencia, el zaguero no deberá cumplir cárcel efectiva siempre y cuando no reincida. No obstante, la defensa del futbolista apeló este fallo ante el Tribunal Supremo de Grecia.

¿Qué pasó con Harry Maguire?

Los hechos por los que Maguire fue juzgado se remontan a agosto del 2020, cuando el futbolista se vio envuelto en un confuso incidente que involucró a algunos de sus amigos y familiares en la isla de Mykonos. Ese mismo mes fue condenado en primera instancia a 21 meses y 10 días de prisión suspendida logró la repetición del juico tras la apelación.

El segundo proceso fue aplazado hasta en cuatro ocasiones hasta que el tribunal de la isla de Syros le puso fin al dictar la sentencia de 15 meses y reducir los cargos a agresión leve, resistencia e intento de soborno.

De acuerdo con el testimonio que brindó en ese entonces, Maguire aseguró haber sido hostigado por varios hombres cuando estaba en un bar junto con su prometida, la hermana de esta y algunos amigos. Por ello, optó por retirarse del establecimiento, pero unos individuos rodearon su vehículo y los obligaron a salir, intervención que el futbolista creyó que se trataba de un intento de secuestro.

"Nos pusimos de rodillas, levantamos las manos y empezaron a golpearnos. Me golpeaban en la pierna y me decían que mi carrera había terminado: ‘Se acabó el fútbol. No volverás a jugar’. Pensé que no había posibilidad de que fueran policías o no sabía quiénes eran, así que intenté huir", fueron las declaraciones de Maguire para la BBC en el 2020, las cuales ha vuelto a replicar la prensa inglesa.

