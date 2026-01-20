HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

Se trata de tres venezolanos, integrantes de la banda criminal Los Merlys Makaco, dedicada al robo, extorsión y sicariato. Ellos habían asesinado a un ciudadano colombiano para robarle el automóvil que conducía y que pertenecía a una empresa de alquiler de vehículos.

Uno de los tres venezolanos detenidos en Chorrillos
Uno de los tres venezolanos detenidos en Chorrillos

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri)confirmaron la detención de los tres prófugos venezolanos vinculados al asesinato de un ciudadano colombiano, a quien le robaron el automóvil que conducía, perteneciente a la empresa Kobaza SAC, dedicada al alquiler de vehículos.

En ese marco, sugirieron que el motivo del crimen cometido contra Andrés Camilo Soto Huérfano, de 26 años. podría deberse a una venganza por oponerse al robo de la unidad. Los investigadores remarcaron que los sospechosos integraban una estructura criminal dedicada al robo, la extorsión y al sicariato, y que fue desarticulada gracias las detenciones llevadas a cabo.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri,fue el encargado de precisar la información y advirtió que los detenidos fueron localizados en flagrancia tras un trabajo conjunto con distintas unidades de la Policía Nacional, en particular con el Departamento de Investigación Criminal Barranco-Chorrillos.

Los presuntos asesinos son Édgar Alexander Tovas Molina (25), Luis José Niño Villegas (25) y Verónica Cristina Chirinos Velásquez (24). Uno de los detenidos, Niño Villegas, dijo que está en Perú desde hace siete años, que ingreso legalmente por la frontera con Ecuador y que permanece desde hace tres meses en el lugar donde la policía halló armas de fuego.

Confesó, asimismo, que dichas armas son de Tovar Molina y que éste se dedica a extorsionar a comerciantes y transportistas. Este mismo sujeto fue detenido en el 2024 por delito contra la seguridad pública, tráfico ilícito de drogas y receptación. La policía confirmó también que Chirinos Velásquez, otro de los detenidos, se encuentra en forma irregular en el país.

Esta historia comenzó la tarde del lunes cuando efectivos de la comisaría de Mateo Pumacahua hallaron en la avenida Avicultura, en Chorrillos, el cuerpo de Andrés Soto Huérfano, quien tenía una herida de bala en el rostro.

En el lugar se encontró un casquillo de bala y se ubicó una cámara de videovigilancia de una empresa privada al que se solicitó el video con el que se identificó el automóvil que había sido robado y se dio inicio otras diligencias de urgencia e inaplazables.

Gracias a esa rápida operación se llegó a la Av. Pasillo N° 153, Surquillo, refugio de los presuntos asesinos. Ahí se encontró el auto Toyota negro, dos armas de fuego Taurus y Glock, municiones, una granada de guerra y cinco celulares, así como 45 cigarrillos artesanales con marihuana.

“El operativo policial ‘Impacto 2026’ con resultado de intervención y detención en flagrancia delictiva  de la banda criminal ‘Los Merlys-Makacos’ por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud (homicidio) en agravio de Soto Huérfano Andrés Camilo, por el delito contra la seguridad pública (fabricación, comercialización, uso o portes de arma de fuego) por la salud pública (tráfico ilícito de drogas, extorsión y secuestro) en agravio del Estado peruano, ocurrido en el distrito de Surquillo, ha permitido dejar fuera de circulación a una temida banda criminal”, dijo el general Revoredo.

