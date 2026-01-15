Tecnología peruano-japonesa busca evitar un desastre como el de Pisco 2007 | Composición LR | Betsy de Los Santos

Tecnología peruano-japonesa busca evitar un desastre como el de Pisco 2007 | Composición LR | Betsy de Los Santos

Los sismos no avisan. Pueden ser leves o devastadores, y cuando son fuertes suelen venir acompañados de cortes de luz, internet y telefonía. En ese escenario, el acceso a la información se vuelve tan crítica como el rescate mismo. “En ese instante es cuando tú necesitas tener información para tomar decisiones”, expone el especialista detrás de Seidas, un sistema experto diseñado para responder antes, durante y después de un gran movimiento telúrico.

Según el ingeniero Carlos Zavala, del Cismid, la experiencia del país con eventos como el terremoto de Pisco en 2007 dejó una lección clara: la improvisación cuesta vidas. “No debería volver a pasar que primero se diga ‘no pasa nada’ y horas después se admita que todo está colapsando”, señala el experto. Este instrumento, según indica, busca precisamente evitar ese vacío de información inicial, ofreciendo una primera imagen técnica del impacto de un sismo casi al momento.

TE RECOMENDAMOS PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Ingenieros de la UNI, con colaboración japonesa, desarrollan herramienta para prevención de sismos. Foto: Cismid

Seidas, la herramienta del Cismid ante grandes sismos

Desde el Cismid, indican que el también conocido como Sistema Experto para la Identificación de Daños por Sismos no pretende reemplazar a los organismos oficiales, sino complementar su labor. “No reemplaza a las herramientas que ya existen, los fortalece con escenarios y estimaciones rápidas para la toma de decisiones”, aclara Zavala.

La clave, expone, está en transformar datos altamente técnicos en guías claras para quienes deben actuar: alcaldes, gobiernos regionales y responsables de gestión del riesgo. “El evento ocurre y nosotros transformamos toda la información técnica en una información que brinde una guía”, resume.

El sistema también permite estimar qué distritos, barrios o manzanas podrían haber sido los más afectados, incluso ante un sismo catastrófico. Esa capacidad de priorización evita empezar desde cero cuando la emergencia ya está en marcha.

Seidas, la herramienta del Cismid que busca prevenir un sismo como el de Pisco 2007. Foto: Cismid

Hoy, identificar zonas críticas tras un gran movimiento puede tomar horas o incluso días, afirma el experto, sobre todo en comunidades alejadas. Con Seidas, ese tiempo se reduce drásticamente. “Nosotros recibimos reportes a los 10 o 15 segundos y automáticamente sabemos qué estación fue la más excitada”, explica.

Simulaciones para prevenir un desastre

Una de sus mayores fortaleza es que funciona incluso antes de que ocurra un sismo. Las autoridades pueden simular escenarios históricos o hipotéticos y preguntarse: ¿qué pasaría si el epicentro estuviera frente a Huanchaco?, ¿qué distritos colapsarían primero?, ¿dónde están las viviendas más vulnerables?

“Eso es muy valioso, porque tú puedes reproducir qué es lo que va a pasar y saber a dónde tendrías que atacar primero”, comenta el investigador. A diferencia de los simulacros tradicionales, basados en recorridos y supuestos generales, Seidas permite entrenar con datos concretos. ¿Cómo? El sistema utiliza la técnica de “gemelos digitales”: compara el sismo real con más de 10.000 simulaciones previas y encuentra el escenario más parecido. A partir de ahí, genera mapas de sacudimiento, vulnerabilidad, pérdidas humanas e infraestructura dañada. Luego, la información se va actualizando conforme llegan reportes oficiales y nuevos datos de campo.

Vecinos podrán conocer si sus casas resistirían un gran sismo. Foto: Cismid

Gracias a estas simulaciones, los tomadores de decisión pueden saber, por ejemplo, cuántos hospitales revisar primero, qué puentes de acceso podrían fallar o qué zonas quedarían incomunicadas. “Muchas veces todo se improvisa y ahí está el problema”, advierte.

Hospitales, las edificaciones en vulnerabilidad

La herramienta analiza de manera integral diversas estructuras: hospitales, colegios, puentes, vías, tuberías de agua y desagüe, e incluso aeropuertos. Sensores instalados en el suelo y en edificaciones permiten monitorear cómo vibran las estructuras antes, durante y después de un movimiento. “Cuando pasa el sismo, las propiedades dinámicas cambian y te das cuenta de que el edificio se ha dañado, sin necesidad de ir”, detalla Zavala. En algunos casos, el diagnóstico puede obtenerse “durante el evento” y no horas después.

El investigador pone un ejemplo claro: “Un puente no solo es concreto. Generalmente, está llevando líneas vitales: luz, desagüe, electricidad de un lado a otro. Si colapsa, se perdería completamente la comunicación”.

Ingenieros de la UNI realizan simulaciones ante sismos. Foto: Cismid

Zavala aclara que, aunque el proyecto está pensado para autoridades, también incluye niveles de acceso para la ciudadanía. Un vecino puede ingresar al sistema, seleccionar un sismo histórico y ver qué habría pasado con su vivienda. Esta información motiva acciones concretas que salvarían miles de vidas. “Hoy en día una comunidad puede asentarse en un lugar determinado y el día de mañana ya hay toda una ciudad”, señala. Por eso, el dispositivo produce informes periódicos por distrito, adaptados a la realidad cambiante del territorio.

El gran obstáculo

“Hemos aplicado la tecnología japonesa para nuestra realidad”, detalla el especialista. Y explica que, en el Perú, más del 70% de las viviendas son de albañilería, a diferencia de Japón, donde predomina el concreto. Treinta años de ensayos de laboratorio y datos experimentales locales recopilados han permitido calibrar el sistema a las condiciones reales del país. “Son realidades diferentes y había que adaptarlas”, enfatiza.

Para funcionar mejor, indica Zavala, Seidas necesita más sensores e interconexión entre instituciones. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. “Hay funcionarios que desconocen qué cosa es un sensor y son los que toman la decisión de su implementación”, lamenta el especialista. Incluso, sensores donados por el gobierno japonés han quedado sin instalar por cambios de autoridades o temores infundados sobre costos. “Un sensor consume menos que un despertador”, comenta con ironía.

Buscan colocar sensores en diversas zonas del país para identificar riesgos. Foto: Cismid

La comparación regional es contundente: “En Chile y Japón todas las redes comparten información. Aquí nos falta mucho. Incluso Ecuador y Colombia tienen más sensores que nosotros”.

Seidas opera actualmente como prototipo en el sur de Lima, en distritos como Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Lurín. La meta es expandirlo a más regiones, con apoyo estatal y comunitario. “La preparación ha mejorado, pero no es suficiente. Queremos que el tomador de decisión no actúe en forma arbitraria ni política, sino técnica, porque cuando la tierra vuelva a temblar, la pregunta no será solo cuán fuerte fue el sismo, si no cuán preparados estábamos para enfrentarlo”, concluye el investigador.

Tecnología japonesa adaptada a Perú. Foto: Cismid

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.