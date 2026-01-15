HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trámite gratis del DNI electrónico: Reniec confirma 33 locales disponibles a nivel nacional

Reniec espera realizar 50 mil trámites de DNI electrónico, con lo que busca eliminar barreras de acceso para grupos vulnerables. Consulta los locales y horarios en el portal oficial.

Reniec lanza una nueva campaña para trámites gratuitos del DNIe durante el verano del 2026
Reniec lanza una nueva campaña para trámites gratuitos del DNIe durante el verano del 2026 | Composición LR | Difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó la campaña denominada Verano Inclusivo, la cual habilita 33 centros a nivel nacional donde los ciudadanos podrán tramitar gratuitamente el DNI electrónico. La iniciativa responde a la alta demanda de este documento durante los primeros meses de 2026.

La medida se lleva a cabo en alianza con las municipalidades, instituciones educativas e iglesias. Asimismo, se mantendrá durante enero y febrero. Está dirigido principalmente a menores de edad, adultos mayores y aquellas personas que tengan una discapacidad o se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Consulta locales disponibles

Reniec anunció que los trámites pueden realizarse en los siguientes espacios: municipios, colegios, iglesias y parques seleccionados. Entre ellos, destacan las siguientes municipalidades:

  • Independencia.
  • Comas.
  • Edificio Tovar en Miraflores.
  • Casa de la Mujer en Miraflores.
  • Carabayllo
  • San Borja
  • Jesús María

Asimismo, para conocer la ubicación exacta de cada uno de los 33 centros, así como las fechas y horarios de atención, se puede consultar el portal oficial de Reniec visitando el siguiente ENLACE.

¿A quiénes está dirigido?

Reniec proyecta realizar alrededor de 50 mil trámites gratuitos de DNI electrónico (DNIe) al inicio de 2026. Este beneficio está dirigido a quienes obtienen el documento por primera vez, para renovaciones, duplicados y actualizaciones de datos.

De esta manera, la campaña busca eliminar las barreras de acceso para los grupos en situación de vulnerabilidad. Cabe precisar que el DNI electrónico 3.0 es el documento más moderno y seguro en Latinoamérica, pues cuenta con 64 elementos de seguridad, tanto en la tarjeta como en el chip criptográfico, con el fin de evitar falsificaciones.

