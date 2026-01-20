HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La más grande tormenta geomagnética en 20 años se encuentra en curso en el Perú: afecta la aviación, redes eléctricas y satélites

Una severa tormenta geomagnética de clase G4 afecta al Perú, impulsada por una eyección de masa coronal de alta velocidad observada desde el Sol.

Las tormentas pueden afectar los sistemas espaciales, la aviación y redes eléctricas.
Las tormentas pueden afectar los sistemas espaciales, la aviación y redes eléctricas. | Composición LR

Una enorme tormenta geomagnética de clase G4, considerada severa, está afectando actualmente al Perú. Impulsada por una eyección de masa coronal (CME) de alta velocidad lanzada desde el Sol el pasado sábado 18 de enero, puede afectar sistemas de aviación, redes eléctricas y satélites de baja órbita, según precisa el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que opera bajo el Ministerio del Ambiente (MINAM).

Hernando Tavera, jefe del IGP, señaló que la CME alcanzó la Tierra en aproximadamente 25 horas, lo que la convierte en uno de los eventos más veloces observados desde 1995. "Las CME habituales tardan entre 3 y 4 días en llegar. Esta fue la primera llamarada de clase X del año y provocó una tormenta de radiación solar de nivel S4, la más intensa en más de dos décadas", explicó Tavera.

La tormenta geomagnética más grande en más de 20 años

Danny Scipión, Director de Ciencias del Geoespacio del IGP, indicó que la CME impactó el 19 de enero de 2026 a las 14:15, generando un fuerte choque y dando inicio a la tormenta geomagnética. "Se produjeron perturbaciones sostenidas, lo que resultó en actividad geomagnética fluctuante entre los niveles G1 y G4, además de auroras visibles desde Alemania hasta el suroeste de Estados Unidos, incluyendo Nuevo México", agregó.

El impacto de la CME fue potenciado por un intenso campo magnético interplanetario orientado al sur, con velocidades del viento solar cercanas a 1.150 km/s y un índice geomagnético Kp de 9, el nivel más alto de actividad magnética.

¿Qué efectos tendría en el Perú?

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA) advirtió que este tipo de eventos implica la expulsión violenta de grandes cantidades de plasma hacia el medio interplanetario, lo que provoca perturbaciones en la magnetósfera terrestre.

Se recomienda a la población observar las manchas solares AR14341 y AR14342 utilizando filtros certificados o lentes para eclipses, evitando la exposición directa al Sol sin la protección adecuada para prevenir daños oculares.

En cuanto a los efectos en Perú, las mediciones del IGP en Jicamarca durante el 19 y 20 de enero revelaron perturbaciones significativas en el campo eléctrico ecuatorial y el desarrollo de irregularidades ionosféricas.

Scipión advirtió que estas tormentas pueden impactar gravemente en sistemas espaciales, aviación, redes eléctricas, GNSS y satélites de órbita terrestre baja (LEO), por lo que el IGP continúa monitoreando las condiciones del espacio cercano a la Tierra, con un enfoque en la gestión de riesgos de desastres.

