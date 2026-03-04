Cinco policías son acusados por ciudadano de detención arbitraria y de exigir S/10.000 para liberarlo

Los policías son investigados por cohecho pasivo, allanamiento ilegal y pertenencia a banda criminal, tras la denuncia de un ciudadano que fue intervenido. | Foto: difusión

Los policías son investigados por cohecho pasivo, allanamiento ilegal y pertenencia a banda criminal, tras la denuncia de un ciudadano que fue intervenido. | Foto: difusión

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte informó que logró la confirmación de 10 meses de prolongación de prisión preventiva contra cinco policías de la Depincri Comas, investigados por presuntos delitos de cohecho pasivo propio, allanamiento ilegal de domicilio y banda criminal. La medida se da en el marco de una denuncia presentada por un ciudadano que afirmó haber sido intervenido y trasladado a dicha dependencia, donde le habrían pedido dinero para recuperar su libertad.

Según el Ministerio Público, el caso se remonta a junio de 2024, cuando un detenido en Los Olivos denunció que no le explicaron el motivo del arresto ni le atribuyeron, en ese momento, la posesión de algún elemento ilícito. Luego fue llevado a la Depincri Comas, donde —según su versión— le exigieron S/ 10.000 bajo la promesa de registrar una cantidad menor de droga y facilitar su liberación.

Comunicado del Ministerio Público sobre la ampliación de la prisión preventiva contra 5 policías. Foto: Facebook.

Fiscalía logra aumento de prisión preventiva para cinco policías de la Depincri Comas

De acuerdo con el comunicado fiscal, la Sala Penal de Apelaciones declaró proporcional el plazo de ampliación y desestimó cuestionamientos de las defensas vinculados a presuntos “tiempos muertos” o diligencias pendientes. La Fiscalía sostuvo que la investigación se extendió por la complejidad del proceso y que persiste el peligro procesal, criterio considerado para mantener la medida.

La publicación identifica como investigados a Samir Carrera, René Maldonado, Miguel Valdez, Homero Servan y Walter Condori. También se indicó que la fiscal adjunta superior Leidy Diana Cherrepano Collantes sustentó la prolongación ante la Sala Penal en el marco de un recurso de apelación, y que aún está pendiente que el Ministerio Público formule un requerimiento ante la Sala Penal de Emergencia Acusatoria.

Denuncia por cohecho y detención: ciudadano afirma que le exigieron soborno tras intervención

Según el relato, el intervenido fue trasladado a la Depincri Comas y allí le habrían solicitado S/ 10.000 a cambio de consignar “falsamente” un peso menor y distinto de droga y, además, registrar en el sistema que el pesaje se realizó después de un plazo posterior, con la finalidad de otorgarle una salida inmediata. Tras entregar el dinero, el ciudadano habría denunciado lo ocurrido ante el Ministerio Público.

La Fiscalía enmarcó el caso dentro de presuntos actos de corrupción en el ejercicio de funciones y señaló que la medida de prisión preventiva se mantiene debido a que la investigación continúa en curso. Por el momento, la institución no detalló nuevas diligencias específicas, pero remarcó que la extensión del plazo se sustenta en la complejidad del expediente y en la necesidad de asegurar el desarrollo del proceso penal.

