Varón queda sin vida tras presentar herida punzocortante en el pecho en Arequipa: minutos antes tuvo una discusión con una mujer

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras el hallazgo del cuerpo. Foto: Difusión

Alrededor de las 8 de la noche del último lunes, serenos y efectivos policiales confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de aproximadamente 25 años, quien fue encontrado sentado en las afueras del estadio San Francisco, en el distrito de Cayma, Arequipa. El joven presentaba un cuchillo de cocina incrustado en el pecho, situación que generó temor y alarma entre los vecinos de la zona.

Al parecer, el hombre habría discutido con una mujer y se habría autolesionado, pero no se descarta la posibilidad de que haya sido asesinado. La víctima fue identificada como Diego Cueva Jauja, de 20 años.

Investigan el caso

Por su parte, el coronel de la DIVINCRI de Arequipa mencionó que se encontró el celular del fallecido en su pantalón y que puede proporcionar pistas claves sobre lo ocurrido

“Es un posible homicidio o suicidio por condición amorosa. Hay un celular clave en custodia, y el cuchillo habría atravesado unos 6 centímetros en su pecho. La primera hipótesis se refuerza porque sus pertenencias están con el occiso”, señaló Percy Torres, coronel de División de investigación Criminal (DIVINCRI).

Miembros de la Fiscalía llegaron al lugar de los hechos para el levantamiento del cadáver e indicaron que el occiso efectivamente presentaba una herida con arma blanca en el lado izquierdo de su pecho, en la zona donde se ubica el corazón.

El fiscal adjunto encargado del levantamiento del cuerpo, Giovanny Álvarez Urbina, solicitó la realización de una necropsia en la morgue de Arequipa, dado que se trata de una muerte violenta.