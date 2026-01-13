Medidas urgentes ante la ola de criminalidad. Diversos gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que realizarán una nueva paralización este miércoles 14 de enero debido al incremento de extorsiones y la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno de José Jerí. Desde hace varios meses, el sector enfrenta amenazas y asesinatos que afectan sus labores diarias, poniendo en riesgo también a los pasajeros de los buses.

De acuerdo con Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, y Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte, las extorsiones y asesinatos se han desbordado. Por ello, el pasado lunes 12 de enero llevaron a cabo una conferencia de prensa con la presencia de más dirigentes del gremio, en donde aseguraron que el 100 % del transporte formal detendrá sus actividades, lo que equivale a más de 22,000 unidades. "El derecho a la vida es una sola plataforma. Las empresas nos han pedido unidad para que nuestro reclamo sea potente y escuchado", afirmó Vargas en conversación con La República.

TE RECOMENDAMOS M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

El nuevo paro de transportistas responde a la falta de acción del Gobierno para frenar la criminalidad.

Nueva paralización de transportistas ante falta de medidas contra la extorsión

La medida comenzará a las 00:00 horas del miércoles 14 de enero y tendrá una duración de 24 horas, según precisaron los dirigentes. "Tenemos casi 10 transportistas y pasajeros asesinados o heridos al día. No podemos decir que las cosas están iguales", precisó Martín Ojeda en la conferencia de prensa. Asimismo, el gremio recalcó que la movilización tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades para que tomen medidas efectivas contra el crimen organizado.

Gremios aseguraron que se realizará una movilización pacífica en diferentes puntos de Lima y Callao

Según cifras del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud (Sinadef), solo en la primera semana de 2026 se registraron 37 asesinatos, de los cuales 10 ocurrieron en Lima y 5 en el Callao. Además, el sector de transportistas no ha sido la excepción. "Este no es un tema político, es un reclamo por la vida y la salud (...) Es inaceptable la falta de apoyo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público", afirmaron los dirigentes.

Bajo este panorama, Vargas sostuvo que la movilización será pacífica y que, por motivos de estrategia, no se han anunciado puntos de concentración ni rutas específicas. "En los cuatro conos habrá una marcha de las unidades (...) no tenemos definido un punto de concentración. Eso ya lo estaremos conversando", precisó el representante, quien espera que alguna autoridad reciba al gremio de transportistas durante esta jornada.

Principales reclamos de los transportistas

Pese a las constantes reuniones sostenidas con el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior, Martín Ojeda afirmó que el paro de transportistas se llevará a cabo porque, hasta la fecha, no se han adoptado medidas concretas frente a la ola de violencia y criminalidad que afecta al sector. "Hay una falta total de prevención. No existe ningún sistema que nos proteja de esta racha maldita de crímenes, que se presentan prácticamente cada diez días", lamentó Ojeda.

Entre las principales exigencias se encuentran la falta de presencia policial en horarios críticos, especialmente en las primeras horas del día y al cierre de las jornadas laborales del sector. Además, los transportistas exigen la reglamentación de la Ley N.º 32490 para la creación de un grupo élite contra la delincuencia, apoyo a los familiares de choferes asesinados y el cumplimiento de la prohibición de que dos personas viajen en una motocicleta.

Líneas de transporte que acatarán el paro este 14 de enero

Según precisó el representante Héctor Vargas, el 100 % de las empresas de transporte formal acatarán el paro y se sumarán a las movilizaciones en diversos puntos de Lima y Callao. "Si vamos a reclamar, es porque todos estamos afectados. Hay un clamor popular. Por ello, nos hemos reunido todos los gremios de Lima y hemos movido la fecha, entendiendo este pedido y reclamo al derecho a la vida", afirmó Vargas. Entre las líneas que detendrán sus actividades figuran:

La 50

El Rápido S.A.

Transporte Huáscar S.A.

S.A. Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C.

S.A.C. Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)

S.A.C. (ETSSSAC) Vipusa

Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C.

S.A.C. Urbanito

Empresa de Transportes Nueva América S.A.

S.A. Chosicano

Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C.

S.A.C. E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA)

S.A. (ESTSACASA) Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA)

Universidades suspenden actividades ante movilización de transportistas

Diferentes institutos y universidades han tomado medidas ante el paro del 14 de enero anunciado por los transportistas. A través de sus canales oficiales, se informó sobre la modificación de las jornadas académicas, las cuales pasarán a modalidad virtual durante la paralización. Entre las casas de estudio confirmadas, tenemos las siguientes:

Idiomas Pontificia Universidad Católica del Perú(PUCP): Desde el instituto de la PUCP indicaron que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes y docentes, todas las clases se realizarán de manera virtual. Además, agregaron que este 13 de enero los profesores enviarán los detalles al correo institucional del alumno, y que la atención en sus sedes se desarrollará de manera normal.

Desde el instituto de la PUCP indicaron que, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes y docentes, todas las clases se realizarán de manera virtual. Además, agregaron que este 13 de enero los profesores enviarán los detalles al correo institucional del alumno, y que la atención en sus sedes se desarrollará de manera normal. Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA): Desde el ICPNA informaron que, debido al paro, las clases presenciales programadas para el miércoles 14 de enero se realizarán de manera virtual en todas las sedes de Lima.

Desde el ICPNA informaron que, debido al paro, las clases presenciales programadas para el miércoles 14 de enero se realizarán de manera virtual en todas las sedes de Lima. Universidad del Pacífico: Debido al paro de transportistas, indicaron que todas las clases de todos los programas de la UP se realizarán de manera virtual. Sin embargo, la universidad permanecerá abierta con servicios limitados y comunicará cualquier actualización por sus canales oficiales.

Debido al paro de transportistas, indicaron que todas las clases de todos los programas de la UP se realizarán de manera virtual. Sin embargo, la universidad permanecerá abierta con servicios limitados y comunicará cualquier actualización por sus canales oficiales. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) : A través de un comunicado, la UNI también informó a sus alumnos que, con el propósito de "salvaguardar la seguridad, bienestar e integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo", las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual.

: A través de un comunicado, la UNI también informó a sus alumnos que, con el propósito de "salvaguardar la seguridad, bienestar e integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo", las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual. Universidad de Lima: La casa de estudios también informó, a través de sus canales oficiales, que las clases se desarrollarán de manera virtual. Además, agregaron que los talleres y actividades de laboratorio serán reprogramadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.