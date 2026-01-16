La mujer de 84 años llora de desesperación al no tener a su pequeño ‘Chavito’ a su lado. | Foto: composición LR/ Facebook

La mujer de 84 años llora de desesperación al no tener a su pequeño ‘Chavito’ a su lado. | Foto: composición LR/ Facebook

Una adulta mayor invidente pidió el apoyo de los usuarios en las redes sociales y de los ciudadanos en Arequipa para poder encontrar a su perro bautizado como ‘Chavito’, un can que se perdió luego de que fuera atropellado por un vehículo en la ciudad de Paucarpata.

Según relató la mujer de 84 años, ella se encontraba tomando el sol junto a su fiel compañero hasta que un vehículo que hacía colectivo golpeó a su mascota en la cadera, desencadenando que el animalito saliera huyendo del lugar con rumbo desconocido. “Si no fuera ciega, saldría a buscarlo”, dijo entre lágrimas y profundo dolor doña Domitila viuda de Figueroa,

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Joven rescata a un perro abandonado en Moquegua y termina detenida por la policía tras ser acusada de robo

"El perrito se asustó tras ser atropellado y se fue huyendo"

“Ese perrito es como su hijo de mi mamá. Todos lo quieren y lo conocen”, señaló Marleny Figueroa, hija de la afectada. “El perrito se asustó y se fue corriendo. Nosotros hemos ido a buscarlo, pero no lo encontramos. El chofer que lo atropelló frenó y luego se fue sin ayudarnos a dar con su paradero”, continuó narrando la joven.

Asimismo, manifestó que publicaron en Facebook el anuncio del can extraviado y una mujer les dijo que lo tenía en su tienda para luego llevarlo a su casa. “La joven nos dijo que lo tuvo en su tienda hasta las 11 de la noche y cuando lo llevó a su casa, el perrito no quiso comer y se fue nuevamente. Desde ese momento no sabemos nada de él”, agregó.

Cabe mencionar que el peludito es de raza pequeña y no tiene cola. Es parecido a un salchicha. Se extravió el 9 de enero en la calle Cusco, Miguel Grau. La última vez que lo vieron fue en la avenida Guardia Civil a las 5 de la tarde. Cualquier información sobre el paradero del animalito llamar a los teléfonos 967 080 782 o 974 341 649.

“Mi mamá ya no quiere comer. Está desesperada”, remarcó la mujer. Su hijo le regaló al perrito para que lo acompañara tras el fallecimiento de su esposo. La octogenaria lo describió como obediente, inteligente y protector, muy querido por los vecinos del sector.