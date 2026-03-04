HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Estudio vincula químicos de utensilios y envases de uso cotidiano con envejecimiento acelerado en hombres

Los hallazgos de la investigación se basaron en el análisis de muestras de sangre, las cuales evidenciaron una alta prevalencia de contaminantes.

Los expertos advierten sobre la acumulación de estos químicos, que afectan la salud pública, señalando la importancia de investigar sus efectos a largo plazo en el envejecimiento.
Los expertos advierten sobre la acumulación de estos químicos, que afectan la salud pública, señalando la importancia de investigar sus efectos a largo plazo en el envejecimiento. | Foto: Freepik

La exposición a compuestos químicos presentes en productos de uso doméstico, como utensilios antiadherentes y envases alimentarios, podría acelerar el envejecimiento biológico en hombres de mediana edad, según el estudio publicado en la revista científica Frontiers in Aging. La investigación advierte sobre los efectos silenciosos de estas sustancias persistentes, conocidas como “químicos eternos”, que se acumulan en el organismo y el ambiente durante largos periodos.

Los hallazgos identificaron una asociación entre estos contaminantes y una mayor velocidad en los cambios biológicos vinculados a la edad en varones de entre 50 y 64 años. Los autores señalan que estas sustancias están ampliamente extendidas en la vida cotidiana, lo que plantea preocupaciones sobre sus implicancias para la salud pública.

lr.pe

Sustancias persistentes presentes en productos cotidianos

Las fórmulas analizadas forman parte del grupo de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), empleadas desde la década de 1940 por su resistencia al calor, el agua y la grasa. Estos químicos se utilizan en una amplia gama de productos, incluidos recipientes de alimentos, textiles impermeables y espumas contra incendios, y pueden permanecer intactos durante siglos debido a su estructura molecular.

La investigación, liderada por el epidemiólogo Xiangwei Li, se centró en dos variantes específicas: el ácido perfluorononanoico (PFNA) y la perfluorooctanosulfonamida (PFOSA). “Estos hallazgos sugieren que algunas alternativas recientes de PFAS no son necesariamente reemplazos de bajo riesgo y merecen una atención seria por su impacto ambiental”, explicó el especialista, al advertir que las nuevas versiones de estos elementos también podrían representar riesgos.

lr.pe

Evidencia biológica en muestras de población adulta

El análisis se basó en datos del programa estadounidense National Health and Nutrition Examination Survey, que incluyó muestras de sangre de 326 adultos. Los resultados revelaron que el PFNA y el PFOSA estaban presentes en cerca del 95% de los participantes, lo que confirma una exposición generalizada en la población.

Para evaluar el envejecimiento, los investigadores utilizaron relojes epigenéticos, una herramienta que mide cambios en el ADN y permite estimar la edad biológica con mayor precisión. El estudio determinó que niveles elevados de PFNA estaban vinculados con un envejecimiento epigenético más rápido en hombres, mientras que en mujeres no se observó una asociación significativa.

Impactos potenciales y advertencias científicas

Los expertos indican que la acumulación de estos compuestos puede afectar procesos hormonales y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. El investigador Eric Topol advirtió que estos contaminantes representan una amenaza persistente, ya que “no desaparecen. Simplemente los acumulamos”, lo que incrementa su impacto a largo plazo en el organismo.

No obstante, los autores subrayan que el estudio demuestra una asociación, pero no establece una relación causal directa. Aun así, consideran que los resultados refuerzan la necesidad de seguir investigando los efectos de estos químicos y de evaluar su uso en productos de consumo cotidiano, especialmente por su posible influencia en el envejecimiento biológico.

