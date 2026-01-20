Brunella Torpoco deslumbró a Arequipa en su primera presentación en la discoteca Munays, donde un ambiente lleno de energía recibió a la salsera peruana. | Foto: difusión.

Brunella Torpoco deslumbró a Arequipa en su primera presentación en la discoteca Munays, donde un ambiente lleno de energía recibió a la salsera peruana. | Foto: difusión.

La noche del sábado 17 de enero, Arequipa vibró con la llegada de Brunella Torpoco. La reconocida salsera peruana llegó por primera vez a la discoteca Munays, recinto que lució completamente lleno y que fue testigo del gran amor que sienten los arequipeños por la artista del Callao.



“Gracias, Arequipa. Me han hecho sentir en casa. Gracias a cada persona que vino a acompañarme y a cantar conmigo. ¡Esto no lo olvidaré nunca!”, expresó Brunella Torpoco, emocionada tras una presentación que marcó un antes y un después en su historia con el público arequipeño.

Brunella Torpoco desata la locura en Arequipa



Brunella Torpoco se presentó por primera vez en el local conocido como la ‘Casa de la salsa arequipeña’ y logró un lleno total, confirmando así el enorme impacto que produce su música en el sur del país, con temas como ‘Mix chelero 3’, ‘Mix chelero 4’, ‘Honda’, ‘Pena siento’, ‘Otra ocupa mi lugar’, ‘Mix Gaby Zevallos’, ‘Mix de guarachas’ y ‘Señora’.

Durante el show, Torpoco se emocionó al máximo debido a que el público arequipeño no dejó de cantar ni un solo tema. Este éxito en Munays confirma que Brunella es la artista femenina número uno del momento y sigue conquistando escenarios en todo el país. Arequipa lo vivió, lo cantó y lo gozó.

“Gracias, Arequipa”, manifestó Brunella Torpoco en su cuenta de Instagram junto a dos videos del show en Munays. “La mejor”, “La cruel condena” y “La dura de la salsa” fueron algunos de los comentarios de las personas que pudieron ver el espectáculo.

La artista, emocionada, agradeció al público arequipeño por su calidez. Foto: Instagram/Brunella Torpoco



