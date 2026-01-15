Intervienen a más de 50 personas vinculadas al Tren de Aragua en fiesta clandestina de San Juan de Lurigancho

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un megaoperativo en una fiesta clandestina ubicada en la intersección de la avenida Los Jardines Oeste con el jirón Las Grosellas, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Durante la intervención, más de 50 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por presuntos vínculos con facciones de la organización criminal Tren de Aragua.

El bar clandestino, denominado “Tayta”, funcionaba como un punto de reunión de los intervenidos. Al respecto, el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), explicó que “la investigación que vamos a desarrollar nos va, de repente, a arrojar luces de que estos sujetos pertenecen a facciones del Tren de Aragua”.

Incautan armas y explosivos de bar en San Juan de Lurigancho

En el interior del establecimiento intervenido, la Policía incautó armas de fuego, municiones de distintos calibres y artefactos explosivos. Asimismo, en los teléfonos celulares de los intervenidos se hallaron fotografías y videos en los que aparecen portando fusiles, pistolas, revólveres y explosivos, material que, según la Dirincri, era utilizado para amenazas y mensajes extorsivos dirigidos a empresas de transporte, negocios y empresarios.

La intervención se realizó por los presuntos delitos de banda criminal, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas y extorsión. En ese marco, fueron detenidos 27 varones (24 venezolanos y tres peruanos) y 21 mujeres (16 venezolanas, cuatro peruanas y una colombiana). La Policía informó que la mayoría de los intervenidos registra antecedentes por delitos graves y que dos de ellos cuentan con requisitoria vigente.

Incautan armas y explosivos en bar clandestino de la capital durante intervención policial. Foto: PNP

Detienen a tres menores de edad

Durante el operativo también se identificó a tres menores de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Al respecto, el general Lozada advirtió que estas organizaciones criminales estarían captando a jóvenes desde edades tempranas. “No tienen ningún miramiento. Desde adolescentes vienen siendo promocionados dentro de este mundo delictivo. No descartamos que estos lugares sean utilizados como centros de adoctrinamiento”, señaló.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las reuniones en el local no solo tendrían un carácter festivo, sino que también habrían servido para planificar futuros actos delictivos en otras zonas de la capital. Las diligencias continúan a cargo de la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad, mientras los intervenidos permanecen detenidos.