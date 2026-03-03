HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR
Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      
EN VIVO

Audiencia EN VIVO del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar

Política

López Aliaga repite sin pruebas que hubo fraude en elecciones del 2021 y llama 'terrucos' a miembros de la ONPE

El candidato de Renovación Popular lanzó estas acusaciones pese a que la Fiscalía archivó 25 denuncias por supuesta falsificación de firmas. Continúa con la teoría del fraude de Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Líder de Renovación Popular vuelve a atacar a la ONPE.
Líder de Renovación Popular vuelve a atacar a la ONPE.

A pesar de que no solo las entidades del sistema electoral sino también el Ministerio Público y la OEA descartaron que se habría concretado un fraude en las elecciones generales del 2021, el candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, volvió a repetir esta idea y arremetió contra los miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante una actividad en el mercado de Caquetá, en San Martín de Porres, este martes, López Aliaga llamó “terrucos” a los miembros de la ONPE tras solicitar a sus simpatizantes a “cuidar el voto” como personeros de mesa, de Renovación Popular, el próximo 12 de abril, día en que se desarrollarán los comicios generales.

TE RECOMENDAMOS

LAS MENTIRAS DE LÓPEZ ALIAGA Y BALCÁZAR EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Ya no hicieron una vez (el fraude). Pero ya les ganamos la alcaldía de Lima con personeros, (por eso) salgan a pelear sus votos, que no los vuelvan a engañar. Esa ONPE está llena de terrucos, no funciona, no sirve para nada, vamos a cuidar el voto, acá en San Martín de Porres y el Rímac vamos a contar los votos. Esa fue la forma de ganarle las elecciones municipales (del 2022), teniendo personeros y centro de cómputo propio”, manifestó fiel a su estilo.

PUEDES VER: Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

lr.pe

El objetivo, dijo, es que Renovación Popular gane las elecciones presidenciales en primera vuelta “para pedirle al señor que está en Palacio de Gobierno (José María Balcázar) que se largue y nos dé el poder de una vez (desde abril)”.

“El día 12 de abril quiero que sean sajinos, leones, shushupes, otorongos y que saquen toda la fuerza para que no les roben el futuro ni el país”, les pidió a sus simpatizantes que llegaron hasta el mercado de Caquetá.

Ataques previos

Pero esta no es la primera vez que ataca a la ONPE. En noviembre último, López Aliaga llamó delincuentes a los miembros de esa institución.  “Mi teoría es que el INPE lo haría mejor que la ONPE. Con esos bueyes hay que arar, eso es lo que tenemos. Sabemos que son delincuentes, ¿ya? Que ya nos robaron una elección, pero la segunda no, pues. La segunda se la ganamos porque pusimos personeros en todos lados”, afirmó.

Según el líder de Renovación Popular, en las elecciones del 2021, donde resultó ganador el expresidente Pedro Castillo, él ocupó el primer puesto, seguido de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien fue la que promovió la teoría del fraude tras perder en segunda vuelta.

“¿Por qué no sueltan hasta ahora el padrón de difuntos (…) 200.000 difuntos que habrían votado? Eso te define una elección”, dijo, en ese entonces, López Aliaga tras abandonar la Municipalidad de Lima cuando había prometido no hacerlo.

Teoría del fraude sin pruebas

El candidato de ultraderecha ahora continúa con esas acusaciones, a pesar de que, hasta junio del 2024, el Ministerio Público había archivado 25 denuncias por supuestos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de firmas de documentos, por parte de los miembros de mesa durante la segunda vuelta de las elecciones del 2021, demostrando así que no existió ninguna irregularidad o fraude por parte de los organismos electorales. 

Siete de dichas denuncias fueron archivadas en las fiscalías provinciales de Rioja, Moyobamba, Bellavista y Tarapoto (San Martín); mientras que con otras seis sucedió lo mismo en las fiscalías de Tantará, Angaraes y Huamanga (Huancavelica). 

De igual manera, cinco casos merecieron igual suerte en las fiscalías provinciales de Huaraz, Huari y Mariscal Luzuriaga (Ancash), dos en las fiscalías provinciales de Pasco, dos en la fiscalía de Tacabamba (Cajamarca), uno en la fiscalía de Huamanga (Ayacucho), uno en la fiscalía de Mariano Melgar (Arequipa) y uno en Canchis (Cusco). 

El Ministerio Público precisó también que, respecto a las pericias grafotécnicas de parte presentadas por Fuerza Popular que determinaban la supuesta falsedad de las firmas, se decidió que quedaran desvirtuadas con los testimonios de los miembros de mesa. 

Todos los pedidos de nulidad con el argumento de falsificación de firmas, interpuestas por el fujimorismo, fueron declaradas infundadas por los Jurados Electorales Especiales y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones por no haberse acreditado alguno de los supuestos de nulidad previstos en la ley. Esto dio la razón a los informes de las misiones internacionales de observación electoral, en el sentido de que los comicios fueron aceptables, razonables y transparentes.

Jefe de ONPE responde

Este martes, durante la Comisión de Constitución del Congreso, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, señaló que los resultados de las elecciones del próximo 12 de abril tendrán absoluta legitimidad y legalidad. “Se ha implementado tecnología diseñada para eliminar errores humanos y permitir que cualquier ciudadano o partido político supervise el flujo de las actas de votación desde el primer minuto”, aseguró.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

LEER MÁS
Vladimir Cerrón llama "oportunista" a Indira Huilca y ella le responde: "Es un farsante que ha pactado con el Fujimorismo"

Vladimir Cerrón llama "oportunista" a Indira Huilca y ella le responde: "Es un farsante que ha pactado con el Fujimorismo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

López Aliaga repite sin pruebas que hubo fraude en elecciones del 2021 y llama 'terrucos' a miembros de la ONPE

Eclipse lunar total del 3 de marzo: sigue la trayectoria de la 'luna de sangre' que iluminará los cielos en varias partes del mundo

"Lo alcancé antes de que él me alcanzara": así reaccionó Trump tras confirmar la muerte de Alí Jamenei

Política

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

Ministro de Agricultura, Felipe Meza, no paga fotopapeleta de S/ 1.320 por manejar en exceso de velocidad

ANA no gastó más de S/180 millones en labores de prevención para el fenómeno El Niño en 2023

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

López Aliaga repite sin pruebas que hubo fraude en elecciones del 2021 y llama 'terrucos' a miembros de la ONPE

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

Ministro de Agricultura, Felipe Meza, no paga fotopapeleta de S/ 1.320 por manejar en exceso de velocidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025