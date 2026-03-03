López Aliaga repite sin pruebas que hubo fraude en elecciones del 2021 y llama 'terrucos' a miembros de la ONPE

A pesar de que no solo las entidades del sistema electoral sino también el Ministerio Público y la OEA descartaron que se habría concretado un fraude en las elecciones generales del 2021, el candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, volvió a repetir esta idea y arremetió contra los miembros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante una actividad en el mercado de Caquetá, en San Martín de Porres, este martes, López Aliaga llamó “terrucos” a los miembros de la ONPE tras solicitar a sus simpatizantes a “cuidar el voto” como personeros de mesa, de Renovación Popular, el próximo 12 de abril, día en que se desarrollarán los comicios generales.

“Ya no hicieron una vez (el fraude). Pero ya les ganamos la alcaldía de Lima con personeros, (por eso) salgan a pelear sus votos, que no los vuelvan a engañar. Esa ONPE está llena de terrucos, no funciona, no sirve para nada, vamos a cuidar el voto, acá en San Martín de Porres y el Rímac vamos a contar los votos. Esa fue la forma de ganarle las elecciones municipales (del 2022), teniendo personeros y centro de cómputo propio”, manifestó fiel a su estilo.

El objetivo, dijo, es que Renovación Popular gane las elecciones presidenciales en primera vuelta “para pedirle al señor que está en Palacio de Gobierno (José María Balcázar) que se largue y nos dé el poder de una vez (desde abril)”.

“El día 12 de abril quiero que sean sajinos, leones, shushupes, otorongos y que saquen toda la fuerza para que no les roben el futuro ni el país”, les pidió a sus simpatizantes que llegaron hasta el mercado de Caquetá.

Ataques previos

Pero esta no es la primera vez que ataca a la ONPE. En noviembre último, López Aliaga llamó delincuentes a los miembros de esa institución. “Mi teoría es que el INPE lo haría mejor que la ONPE. Con esos bueyes hay que arar, eso es lo que tenemos. Sabemos que son delincuentes, ¿ya? Que ya nos robaron una elección, pero la segunda no, pues. La segunda se la ganamos porque pusimos personeros en todos lados”, afirmó.

Según el líder de Renovación Popular, en las elecciones del 2021, donde resultó ganador el expresidente Pedro Castillo, él ocupó el primer puesto, seguido de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien fue la que promovió la teoría del fraude tras perder en segunda vuelta.

“¿Por qué no sueltan hasta ahora el padrón de difuntos (…) 200.000 difuntos que habrían votado? Eso te define una elección”, dijo, en ese entonces, López Aliaga tras abandonar la Municipalidad de Lima cuando había prometido no hacerlo.

Teoría del fraude sin pruebas

El candidato de ultraderecha ahora continúa con esas acusaciones, a pesar de que, hasta junio del 2024, el Ministerio Público había archivado 25 denuncias por supuestos delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de firmas de documentos, por parte de los miembros de mesa durante la segunda vuelta de las elecciones del 2021, demostrando así que no existió ninguna irregularidad o fraude por parte de los organismos electorales.

Siete de dichas denuncias fueron archivadas en las fiscalías provinciales de Rioja, Moyobamba, Bellavista y Tarapoto (San Martín); mientras que con otras seis sucedió lo mismo en las fiscalías de Tantará, Angaraes y Huamanga (Huancavelica).

De igual manera, cinco casos merecieron igual suerte en las fiscalías provinciales de Huaraz, Huari y Mariscal Luzuriaga (Ancash), dos en las fiscalías provinciales de Pasco, dos en la fiscalía de Tacabamba (Cajamarca), uno en la fiscalía de Huamanga (Ayacucho), uno en la fiscalía de Mariano Melgar (Arequipa) y uno en Canchis (Cusco).

El Ministerio Público precisó también que, respecto a las pericias grafotécnicas de parte presentadas por Fuerza Popular que determinaban la supuesta falsedad de las firmas, se decidió que quedaran desvirtuadas con los testimonios de los miembros de mesa.

Todos los pedidos de nulidad con el argumento de falsificación de firmas, interpuestas por el fujimorismo, fueron declaradas infundadas por los Jurados Electorales Especiales y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones por no haberse acreditado alguno de los supuestos de nulidad previstos en la ley. Esto dio la razón a los informes de las misiones internacionales de observación electoral, en el sentido de que los comicios fueron aceptables, razonables y transparentes.

Jefe de ONPE responde

Este martes, durante la Comisión de Constitución del Congreso, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, señaló que los resultados de las elecciones del próximo 12 de abril tendrán absoluta legitimidad y legalidad. “Se ha implementado tecnología diseñada para eliminar errores humanos y permitir que cualquier ciudadano o partido político supervise el flujo de las actas de votación desde el primer minuto”, aseguró.