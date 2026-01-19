Ataque contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo: hecho quedó registrado en video

Es el segundo atentado que sufre la agrupación de Whalter Lozada. | Foto: composición LR/ Yolanda Goicochea

Es el segundo atentado que sufre la agrupación de Whalter Lozada. | Foto: composición LR/ Yolanda Goicochea

El bus de Armonía 10 de Walther Lozada sufrió un atentado con explosivo en horas de la madrugada de este 19 de enero, en Trujillo. El hecho de violencia se dio en la zona residencial Los Jardines del Golf, mientras los músicos se presentaban en la discoteca Monasterio.

Este sería el segundo crimen de la agrupación (el primero fue en Lima) y del local; el pasado 12 de enero también ocurrió una explosión durante el concierto de la orquesta Zaperoko.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 durante presentación en Trujillo

Imágenes del momento exacto del atentado contra Armonía 10

Una cámara de seguridad reveló minuto a minuto lo que sucedió durante el atentado a la agrupación de Walther Lozada. Mientras el vehículo estaba estacionado frente al local, dos sujetos a bordo de una moto se acercaron a la unidad y lanzaron un explosivo.

En las imágenes se pudo observar que varias personas se encontraban cerca del bus cuando se dio la explosión. La detonación rompió una ventana y dejó destrozada la bodega del bus donde se guardaban los instrumentos musicales y vestimenta de los cantantes y asistentes.

El chofer de la agrupación reveló que se encontraba descansando con su compañero cuando ocurrió el ataque y que durante el estallido sintió que el camión se elevaba en el aire y luego cayó con fuerza al suelo.

Tras el estruendo se reveló que ninguna persona salió herida. Las autoridades encargadas de resguardar la zona hicieron las primeras diligencias. Al llegar la Policía, cercaron la zona afectada para continuar con las investigaciones.

El vehículo sufrió graves daños tras la explosión. Foto: Yolanda Goicochea

Armonía 10 se pronuncia sobre el atentado en Trujillo

A través de un comunicado en sus redes sociales, la orquesta Armonía 10 reveló que ninguna persona fue lastimada y que el atentado solo dejó daños materiales.

"Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país", indicaron.

Armonía 10 presentó su comunicado en sus redes sociales. Foto: Instagram

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.