Juliana Oxenford critica al presidente Balcázar: “También tiene sus visitadoras o las tenía por lo menos”

Juliana Oxenford abrió su programa de hoy refiriéndose a las presuntas contrataciones irregulares que se dieron cuando José María Balcázar era congresista en 2021. La conductora dijo en tono irónico que, al mismo estilo de Jerí, “el nuevo presidente de la República también tiene sus visitadoras, o las tenía por lo menos”.

Esto tras el destape del caso de Carla Bustíos, quien habría obtenido una orden de servicio por 16.000 soles en el Programa Nacional de Saneamiento Rural. “Entraban chicas muy jovencitas… y esto no sucedió ahora, ojo, sino hace cinco años”, precisó en medio de críticas a lo que calificó como prácticas recurrentes en la política nacional.

Por otra parte, la periodista abordó la polémica desatada por la reciente decisión del Tribunal Constitucional de declarar constitucional la ley Soto. Cuestionó que la norma, impulsada por Alejandro Soto en medio de investigaciones en su contra, termine favoreciendo a su autor y a otros políticos en situaciones similares.

“Y con la cantidad de mequetrefes, choros y corruptos que tenemos, automáticamente, como pirañas, ni bien salió la ley Soto, todos, ¡ah!, buscando al abogado para meter el documento en el Poder Judicial y que diga ‘prescriba mi caso, señor juez’”, afirmó Oxenford y agregó que esta ley beneficiaría no solo a su autor, sino también a figuras como Martín Vizcarra, Vladimir Cerrón y César Acuña en distintos procesos.

La conductora de ‘Arde Troya’, además, puso el foco en el rol del Tribunal Constitucional y recordó que sus actuales magistrados fueron elegidos por una comisión parlamentaria presidida en su momento por José María Balcázar. “Al grupo de parlamentarios que hizo check, puso X, estos sí, estos no, en función de tener gente muy cómoda en el Tribunal Constitucional”, finalizó y dejó entrever cuestionamientos sobre la independencia del órgano.