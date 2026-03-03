HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR
Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      
EN VIVO

Audiencia EN VIVO del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar

Política

Juliana Oxenford critica al presidente Balcázar: “También tiene sus visitadoras o las tenía por lo menos”

La periodista abordó en su programa de hoy las últimas polémicas que envuelven al mandatario José María Balcázar, entre ellas la contratación a una de sus exalumnas cuando este era parlamentario hace cinco años.

Para la conductora, Balcázar habría actuado al mismo "estilo" de José Jerí. Foto: composición LR
Para la conductora, Balcázar habría actuado al mismo "estilo" de José Jerí. Foto: composición LR

Juliana Oxenford abrió su programa de hoy refiriéndose a las presuntas contrataciones irregulares que se dieron cuando José María Balcázar era congresista en 2021. La conductora dijo en tono irónico que, al mismo estilo de Jerí, “el nuevo presidente de la República también tiene sus visitadoras, o las tenía por lo menos”. 

Únete a nuestro canal de política y economía

Esto tras el destape del caso de Carla Bustíos, quien habría obtenido una orden de servicio por 16.000 soles en el Programa Nacional de Saneamiento Rural. “Entraban chicas muy jovencitas… y esto no sucedió ahora, ojo, sino hace cinco años”, precisó en medio de críticas a lo que calificó como prácticas recurrentes en la política nacional.

TE RECOMENDAMOS

LAS MENTIRAS DE LÓPEZ ALIAGA Y BALCÁZAR EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Por otra parte, la periodista abordó la polémica desatada por la reciente decisión del Tribunal Constitucional de declarar constitucional la ley Soto. Cuestionó que la norma, impulsada por Alejandro Soto en medio de investigaciones en su contra, termine favoreciendo a su autor y a otros políticos en situaciones similares.

PUEDES VER: Candidata al Senado impulsa ‘ley del látigo’ contra corruptos: “Si probaran unito de esto los candidatos, no vendrían con mentiras”

lr.pe

“Y con la cantidad de mequetrefes, choros y corruptos que tenemos, automáticamente, como pirañas, ni bien salió la ley Soto, todos, ¡ah!, buscando al abogado para meter el documento en el Poder Judicial y que diga ‘prescriba mi caso, señor juez’”, afirmó Oxenford y agregó que esta ley beneficiaría no solo a su autor, sino también a figuras como Martín Vizcarra, Vladimir Cerrón y César Acuña en distintos procesos.

La conductora de ‘Arde Troya’, además, puso el foco en el rol del Tribunal Constitucional y recordó que sus actuales magistrados fueron elegidos por una comisión parlamentaria presidida en su momento por José María Balcázar. “Al grupo de parlamentarios que hizo check, puso X, estos sí, estos no, en función de tener gente muy cómoda en el Tribunal Constitucional”, finalizó y dejó entrever cuestionamientos sobre la independencia del órgano.

Notas relacionadas
Ministro de Agricultura, Felipe Meza, no paga fotopapeleta de S/ 1.320 por manejar en exceso de velocidad

Ministro de Agricultura, Felipe Meza, no paga fotopapeleta de S/ 1.320 por manejar en exceso de velocidad

LEER MÁS
José María Balcázar pedirá facultades legislativas para aplicación de nuevo plan de seguridad

José María Balcázar pedirá facultades legislativas para aplicación de nuevo plan de seguridad

LEER MÁS
Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

LEER MÁS
Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

Rosa María Palacios desmiente versión de López Aliaga de que conoció a su padre: "Me dijo que nunca lo había visto"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

Barcelona se quedó a un gol de la épica: derrotó 3-0 al Atlético de Madrid, pero fue eliminado de la Copa del Rey

Cae banda 'Los carreteros de la altura' dedicada a la receptación y clonación de vehículos robados en Juliaca

Política

Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comenzó este 3 de marzo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti abandona el penal Castro Castro: tras casi 3 años de prisión sale libre beneficiado por el TC

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comenzó este 3 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025